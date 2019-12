1.000 Jahre altes Skelett im Passauer Dom entdeckt

Bereits das zweite Skelett

Die Knochen wurden zur Untersuchung in ein Labor nach München geschickt. Dort soll festgestellt werden, wie lange das Skelett genau unter der Erde lag. Es ist bereits das zweite Skelett, das im Zuge der Bauarbeiten gefunden wurde, teilt das Bistum mit. "Archäologische Funde stehen an der Tagesordnung, und die Arbeiten im Dom gehen wie geplant weiter", heißt es auf Anfrage. Ob die Gebeine nach Abschluss der Untersuchung wieder zurück in den Dom kommen, ist noch unklar.

Passauer Dom wird aktuell saniert

Im Dom St. Stephan werden rund um das Kirchenschiff Rohre verlegt. Die Technik wird komplett erneuert. Bis April sollen die Grabungsarbeiten für die Bodentrassen abgeschlossen sein. Wenn das Kirchenschiff staubfrei ist, beginnt die Sanierung der Orgel.