1.000 Jahre altes Schwert vom Lechfeld ist fit für die Zukunft

Rund drei Monate lag das etwa 75 Zentimeter lange und rund eineinhalb Kilogramm schwere Eisenschwert in einem Entsalzungsbad, um schädliche Krusten abzulösen und es dauerhaft konservieren zu können. Restaurator Matthias Blana zeigte sich zufrieden mit dem Erfolg der Maßnahme, das wertvolle Stück habe die Entsalzung gut überstanden und befinde sich in sehr gutem Zustand.

Schwert aus der Zeit der Lechfeldschlacht

Das Alter des Schwertes wird von Experten auf rund 1.000 Jahre geschätzt. Es stammt aus der Zeit der Lechfeldschlacht und wurde bereits vor Jahren bei Königsbrunn auf einem ehemaligen Gutshof gefunden. Der Finder nahm das Fundstück mit nach Hause und bewahrte es dort auf. Weil er mittlerweile im Altersheim lebt, gaben die Erben das Schwert an die Stadt Königsbrunn.

Aus dem Konservierungsbad in den Trockenschrank

Der genaue Fundort lässt sich laut einer Sprecherin der Stadt wohl nicht mehr herausfinden. Fest steht laut den Experten des Landesamts aber, dass es sich um einen besonderen Fund handelt, weil gerade aus dieser Zeitperiode kaum mehr Schwerter gefunden werden. Sie wurden in der damaligen Zeit oft als Grabbeigabe verwendet.

Nach der Entsalzung muss das Schwert jetzt noch einige Zeit in einem Trockenschrank verbringen, dann wird es zur weiteren Konservierung mit einer dünnen Wachsschicht überzogen. Im Anschluss geht es zurück an die Stadt Königsbrunn, die das wertvolle Stück gern in der Ausstellung zur Lechfeldschlacht präsentieren möchte.

Lechfeldschlacht: Fränkische Fürsten stoppten ungarische Reiter

Die Lechfeldschlacht im Jahr 955 nach Christus, die wohl auf dem Lechfeld zwischen Augsburg und dem heutigen Königsbrunn stattgefunden hat, gilt als Meilenstein in der deutschen Geschichte. Einem Zusammenschluss fränkischer Fürsten gelang es dabei, das Reiterheer der Ungarn vernichtend zu schlagen. Diese hatten zuvor ganz Europa mit Beutezügen heimgesucht. Überreste aus jener Schlacht wurden bislang kaum gefunden.