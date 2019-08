1.000-jähriges Jubiläum: Adelsried geht auf Zeitreise

Adelsried geht auf Zeitreise: Die Gemeinde im Westen von Augsburg feiert in diesem Jahr ihr 1.000-jähriges Bestehen. Der Ortsname „Adelsharteriet“ wurde erstmals in einer Urkunde aus dem Jahr 1309 erwähnt. Das zehntägige Jubiläumsfest "Adelsried Eintausend" ist mehr als ein klassisches Volks- oder Dorffest mit Bierzelt: Gefeiert wird im ganzen Ort, dessen Geschichte aufwendig in verschiedenen Stationen abgebildet wird.

Ritterlager und Rockabilly-Bar

An die 500 Freiwillige haben wochenlang dafür gearbeitet und die Historie quer durch die Epochen in Szene gesetzt. Es gibt zum Beispiel ein mittelalterliches Ritterlager und einen Schützenstadel, der das bäuerliche Leben um 1900 darstellt. An die 1950er Jahre erinnert eine eigens aufgebaute Rock-n-Roll-Bar – Jukebox und Amischlitten inklusive. In der Bar – eigentlich eine Spengler-Werkstatt – werden die Gäste natürlich auch im typischen Rockabilly-Stil bewirtet. Auf die kleinen Besucher warten Gauklerspiele, ein Märchenzelt und Bobbycar-Rennen.