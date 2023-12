1.000. Ausgabe des BR24-Newsletters: Danke für Ihre Treue

Schon zum 1.000 Mal fasst der BR24 Newsletter heute kompakt das Wichtigste aus Bayern und der Welt zusammen – wie immer pünktlich zum Feierabend. Seit 13. Januar 2020 verschickt die BR24-Redaktion immer montags bis freitags einen Überblick über die Topthemen des Tages.

"In unsere Topstories lassen wir nur das, was Sie wirklich wissen müssen und was die Menschen in Bayern bewegt", sagt Gudrun Riedl, Redaktionsleiterin BR24 Digital. "Die Mischung muss stimmen am Ende des Tages: relevant, aber auch unterhaltsam. Denn wenn 'Hier ist Bayern' in ihren Emails auftaucht, dann ist das eine gute Nachricht. Wir lieben es, die besten Geschichten für Sie auszuwählen und sagen Danke für Ihr Abo!"

Und wenn es zwischendurch rundgeht im Freistaat, kommt eine Extra-Ausgabe des BR24 Newsletters, auch an Wochenenden oder Feiertagen. So informierte das Newsletter-Team in den vergangenen Jahren beispielsweise über die Hochwasserkatastrophe im Freistaat, über den Tod des früheren Papstes Benedikt, über die bayerische Landtagswahl oder zuletzt über den Rekord-Schnee, als die weiße Pracht zur Last wurde.

Das Wichtigste auf einen Blick

Der BR24 Newsletter bietet auf einen Blick das Wichtigste vom Tag – mit allem, worüber im Freistaat, in Deutschland und der Welt gesprochen wird. Wer tagsüber keine Zeit hat, in der BR24 App zu stöbern, verpasst dank des Newsletters weder die Topnachrichten noch hintergründige Recherchen und Analysen.

1.000 Mal haben wir Sie nun schon durch die Nachrichten aus aller Welt begleitet, insbesondere aber aus Bayern und all seinen Regionen: von der Corona-Krise über den Ukraine-Krieg bis zum Nahost-Konflikt, von der Landtagswahl bis zu den Wetterkapriolen der vergangenen Tage. Bei uns erfahren Sie, was zu tun ist, wenn die Grippewelle anrollt oder was Zinsentscheidungen für Konsequenzen nach sich ziehen.

Kurzum: "Hier ist Bayern". Wir freuen uns auf Sie.