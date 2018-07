Antrag im Bundesrat Bayern will Senkung der Unternehmenssteuer

Bayern will im Bundesrat eine Senkung der Unternehmenssteuern durchsetzen. Ein Antrag, der in die Länderkammer in Berlin eingereicht werden soll, sieht eine Teilanrechnung der Gewerbesteuer auf die Körperschaftssteuer der Unternehmen vor.