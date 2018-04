Ministerrat Bayern will Landesamt für Pflege und Einführung eines Landespflegegeldes beschließen

In einer Videobotschaft der Staatskanzlei sagte Söder jetzt, "wir wollen mehr Pflegeplätze und wir wollen, dass Pflege besser bezahlt wird“.

Söder verspricht Angehörigen mehr Unterstützung

Söder verspricht auch mehr Unterstützung für Angehörige, die Eltern oder Großeltern pflegen. Sie sollen einmal im Jahr einen finanziellen Bonus für ihr Engagement bekommen. Es gehe darum Dankeschön zu sagen und zu motivieren.

Hospizplätze sollen verdoppelt werden

Um todkranke Menschen würdevoll begleiten zu können, will die Staatsregierung auch die Palliativ- und Hospizplätze im Freistaat verdoppeln. Der Ministerpräsident spricht von der letzten Meile und den letzten Meter im Leben, die mit Hilfe des Staates leichter gegangen werden könnten.



Laut Gesundheitsministerium werden derzeit in Bayern Freistaat an 51 Krankenhäusern 474 Palliativbetten für die Versorgung der schwerstkranken und sterbenden Menschen vorgehalten. Acht Krankenhäuser verfügen zusätzlich zu ihrer Palliativstation auch über einen palliativmedizinischen Dienst. Darüber hinaus gibt es im Freistaat gegenwärtig 18 Hospize mit 186 Plätzen sowie ein stationäres Kinderhospiz.

Unklar, woher das Geld kommt

Wie viel Geld die Staatsregierung für die Verdoppelung der Plätze zur Verfügung stellt, ist noch offen. Derzeit, so hieß es aus der Staatskanzlei und dem Gesundheits- und Pflegeministerium, befinde man sich noch in der Abstimmung. Schon vor der Kabinettssitzung besuchen Ministerpräsident Söder und Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml am Morgen ein Alten- und Pflegeheim in München. Dabei wollen sie auch mit Bewohnern und mit Pflegekräften ins Gespräch kommen.