Tausende neue Eintritte Bayern-SPD verzeichnet Mitgliederplus

Die SPD in Bayern konnte im bisherigen Jahr ein Mitgliederplus von 3.390 verzeichnen. Davon ist knapp jeder Fünfte nach dem Mitgliedervotum über die GroKo wieder aus der Partei ausgetreten. Mit einer Koalitionsaussage will die Partei indes nicht in den bayerischen Wahlkampf ziehen.

Wie die SPD auf BR-Anfrage mitteilte, zählte der Landesverband 61.149 Mitglieder nach 59.323 zum Jahreswechsel. Von den 3.390 - seit Jahresanfang bis zum Stichtag des Mitgliedervotums Anfang Februar - neu eingetretenen Genossen hätten nach dem Entscheid nur 632 (18,6 Prozent) die Partei wieder verlassen. Die übrigen 567 ausgetretenen SPD-Mitglieder seien bereits vor dem Jahresanfang in der Partei gewesen. Vor dem SPD-Mitgliederentscheid waren bundesweit viele Menschen neu in die SPD eingetreten.

Neumitglieder seien hoch motiviert

"Weniger als ein Fünftel der jüngsten Neueintritte hat uns unmittelbar nach dem Mitgliederentscheid wieder verlassen", sagte der Generalsekretär der Bayern-SPD, Uli Grötsch. Die verbliebenen Neumitglieder seien hoch motiviert und gestalteten die SPD mit. Auch zeige der Mitgliederzuwachs, dass die Partei lebe. Dennoch: "Uns schmerzen die Austritte nun sehr." Deshalb werde die SPD weiter offene Veranstaltungen organisieren und auf die Menschen zugehen. Jede Meinung zähle.

Auch die beiden Neumitglieder-Beauftragten des Landesverbands, der Landtagsabgeordnete Klaus Adelt und Vize-Landeschefin Johanna Uekermann, gaben sich optimistisch: "Unser Ziel ist es, auch diejenigen wieder zu überzeugen und zurückzugewinnen, die bereits Mitglieder waren. Wir werden um jeden Einzelnen kämpfen, denn wir wissen: Erneuerung geht nur gemeinsam."

Keine Koalitionsaussage der SPD für in Bayern

In die Landtagswahl will die Partei - anders als die anderen bayerischen Oppositionsparteien Freie Wähler, Grüne und FDP - ohne Koalitionsaussage ziehen. "Von mir und der SPD wird es deshalb definitiv keine Koalitionsaussage geben“, sagte Landeschefin Natascha Kohnen in München.

Sie wolle sich inhaltlichen Themen widmen und Lösungen für die Menschen im Freistaat anbieten. Ihr eigener politischer Schwerpunkt solle "Wohnen, wohnen, wohnen" sein. Das sei die "soziale Frage des 21. Jahrhunderts". Für die SPD kündigte Kohnen an, mit Konzepten beim Wohnungsbau und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Vorlage zu gehen.

Freie Wähler, FDP und Grüne wollen mitregieren

Die Freien Wähler und die FDP haben sich der CSU unter dem neuen Regierungschef Markus Söder längst als potenzielle Koalitionspartner angeboten, sollte die CSU bei der Landtagswahl am 14. Oktober die absolute Mehrheit im Landtag verlieren. Und sogar die Grünen haben schon vor Monaten das Ziel ausgegeben, in Bayern mitzuregieren. Erst vergangene Woche, nach Söders Wahl, bekräftigten sie dies erneut. Die SPD ist also die einzige große Oppositionspartei, die offiziell keine Koalition mit der CSU anstrebt. Eine Koalition gegen die CSU ist wegen des erwarteten Einzugs der AfD in den Landtag ausgeschlossen.

Kritik an Polizeiaufgabengesetz

SPD-Landeschefin Kohnen kritisierte indes die vom Söder-Kabinett beschlossene Schaffung einer eigenen bayerischen Grenzpolizei. Zum einen sei der Grenzschutz Bundesaufgabe, argumentierte sie. Zum anderen stelle sich die Frage, woher die versprochenen Beamten kommen sollten.

Schließlich würden bayerische Polizisten schon jetzt mehr als zwei Millionen Überstunden vor sich herschieben.