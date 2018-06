Vier Monate vor der Landtagswahl Bayern-SPD hat ihr Wahlprogramm beschlossen

Mit kostenlosen Kitas und einem Einstieg in den kostenlosen Nahverkehr will die Bayern-SPD im Landtagswahlkampf punkten. Das sind zwei Elemente des Wahlprogramms, das die Sozialdemokraten einstimmig in Weiden beschlossen haben.

Von: Arne Wilsdorff