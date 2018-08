Kommentar zu Asylpolitik Bayern prescht mit ersten deutschen Ankerzentren vor

Mit den ersten deutschen Ankerzentren will die CSU-Regierung demonstrieren, dass sie nicht nur redet, sondern handelt. Sie will auf eigenem Boden Entschlossenheit demonstrieren. Bringen die Ankerzentren, was die CSU verspricht?

Neuer Name bringt noch keine Lösung

Auf den ersten Blick wurde nur ein Briefkasten ausgewechselt. Was früher eine Aufnahmeeinrichtung war, heißt heute Ankerzentrum. Die CSU-Regierung hat einfach umetikettiert. Das Asylproblem hat sie damit noch nicht gelöst. Auch in den neuen Zentren können die Verfahren bis zu 18 Monate dauern. Es ist das Ziel aber eben noch lange nicht belegt, dass nach dreieinhalb Monaten Abwarten wirklich Klarheit herrscht, ob ein Flüchtling bleiben darf oder Deutschland wieder verlassen muss und vielleicht sogar abgeschoben wird.

Ankerzentren stehen auch im Koalitionsvertrag

Man wird auch darauf achten müssen, dass sich aus den Zentren nicht große Migranten-Lager entwickeln, in denen und in deren Umgebung es zu Spannungen kommt, die man sich lieber nicht vorstellen mag. Italien ist dafür ein abschreckendes Beispiel. Nun ist Deutschland nicht Italien und die Ankerzentren stehen auch im Koalitionsvertrag, sind also keine CSU-Erfindung, aber das Risiko, dass unter den Bewohnern der psychische Druck steigt und sich auch mal entlädt, ist durchaus reell. Und gewalttätige Ausschreitungen gab es schon. Auch in Bayern.

Andererseits zeichnen die Kritiker das unzulässige Bild von umzäunten, stacheldrahtbewehrten Massenlagern an die Wand. Doch das sind die Ankerzentren nicht. Sogar in den größten Einrichtungen Manching und Bamberg werden mit maximal 1.500 Menschen weniger untergebracht, als Plätze vorhanden sind. In den kleineren werden höchstens zwischen 500 und 800 einquartiert. Aber beim Spaltthema Asyl nehmen es wohl viele nicht so genau mit den Fakten.

Unzulässige Stimmungsmache

Die Neigung, Stimmung zu machen ist auf linker wie rechter Seite groß. Aus diesem Grund sind die ersten Ankerzentren auch in Bayern eröffnet worden. Die CSU will sozusagen auf eigenem Boden Entschlossenheit demonstrieren. Es geht um ein Signal für die Landtagswahl im Oktober. So gesehen macht auch die CSU Stimmung mit den Zentren.

Gegen die Idee der Ankerzentren selbst ist nichts zu sagen. Wenn Verfahren schneller abgeschlossen werden können, weil sich in jedem Zentrum eine Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) befindet, dann ist das auch im der Interesse der Flüchtlinge. Man kann deshalb nur den Kopf darüber schütteln, dass es Jahre dauerte, bis die Zentren jetzt eingerichtet werden konnten.

Eine europäische Lösung ist immer noch nicht in Sicht

Schon 2015 wurde gestritten. Der Vorschlag damals hieß Transitzonen und war im Grunde nichts anderes als die heutigen Ankerzentren. Doch eine Lösung scheiterte an der Realitätsferne von CDU und SPD. Dabei zeigt die Realität tagtäglich, dass das Migrationsproblem mitnichten gelöst ist. Der massive Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex wurde beschlossen, kommt aber nicht voran.

Spanien entwickelt sich gerade zum neuen Ziel von Schlepperbanden. Und Horst Seehofers bilaterale Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen sind immer noch nicht ausgehandelt. Die Lösung der Migrationskrise ist nur europäisch möglich. Kommt Europa nicht voran, werden die Ankerzentren nicht das bringen, was die CSU ihren Wählern verspricht.