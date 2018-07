Schuljahr 2018/19 Bayern plant ganztägige Deutschklassen für ausländische Schüler

Bayerns Kultusminister Bernd Sibler sieht in den für kommendes Jahr geplanten ganztägigen Deutschklassen einen Fortschritt für die Integration ausländischer Schüler. In diesen solle nicht nur verstärkt Sprach- , sondern auch Werteunterricht stattfinden, wie der CSU-Politiker im B5 Interview der Woche sagte.

Bisher gingen Schüler ohne ausreichende Sprachkenntnisse in so genannte Übergangsklassen, ungefähr 700 davon gab es im vergangenen Schuljahr. Nun sollen daraus so genannte Deutschklassen werden. In denen wird statt halbtags ganztags unterrichtet – worin Schulminister Bernd Sibler einen großen Vorteil sieht:

"Das heißt: Mehr Qualität, mehr Zeit um Deutsch zu lernen. Das werden wir in den Ganztag ausweiten, werden da auch diesen Werteunterricht mit dazu nehmen und damit neben der reinen Sprachvermittlung auch den kulturellen Aspekt stärken." Bernd Sibler, Kultusminister Bayern

Angebot für Flüchtlinge und Kinder von EU-Zuwanderern

Das Angebot richtet sich nicht nur an Flüchtlinge, sondern auch an Kinder von EU-Zuwanderern, die die deutsche Sprache noch nicht beherrschen.

Befürchtungen, dass in den Deutschklassen ausländische Kinder künftig stärker von Einheimischen getrennt sein werden, tritt Sibler entgegen: Die Deutschklassen seien in reguläre Schulen integriert, wo sich deutsche und ausländische Schüler in den Pausen und zum Beispiel auch im gemeinsamem Sportunterricht treffen könnten.