Wahlprogramm Bayern-FDP will Ladenöffnungszeiten komplett freigeben

Beim Parteitag in Bad Windsheim hat die Bayern-FDP über ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl diskutiert. Beim Thema Ladenöffnungszeiten setzten sich die Jungen Liberalen durch: sie fordern flexible Ladenöffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche.