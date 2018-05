Projekt des Justizministeriums Bayerisches "Schülergericht" zeigt Wirkung

Vor 18 Jahren startete das Projekt "Teen Court" an bayerischen Schulen. Dabei schlüpfen Schüler in die Rolle des Richters. Mittlerweile ist klar: Das Schülergericht ist ein Erfolgsmodell.

Wer als Jugendlicher kriminell wird und etwa Delikte wie Sachbeschädigung oder kleinere Diebstähle begeht, muss nicht unbedingt vor Gericht landen - zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Stattdessen kann sich auch ein Schülergericht mit dem Täter befassen. Eine wissenschaftliche Studie hat nun herausgefunden: Bei Verfahren vor dem Schülergericht werden 22 Prozent der Jugendlichen noch einmal straffällig. Bei normalen Gerichtsverfahren liegt die Rückfallquote hingegen bei 34 Prozent.

Seit 18 Jahren tagen die Schülergerichte im Freistaat Bayern

Die Studie wählte das Beispiel Aschaffenburg. Hier tagte auch das erste Schülergericht vor achtzehn Jahren. Mittlerweile hat das Modell sich durchgesetzt: Dem Justizministerium zufolge haben jugendliche Laienrichter im Jahr 2016 bayernweit 330 Fälle verhandelt. Dabei führen drei ausgebildete Schüler, die "Schülerrichter", ein Gespräch mit dem Täter und einigen sich schließlich auf eine Strafe. Mit dieser muss sich noch die zuständige Staatsanwaltschaft einverstanden erklären. Tut sie das, ist der Fall erledigt - der Jugendliche ist nicht vorbestraft und auch sein Führungszeugnis bleibt unangetastet. Voraussetzung ist allerdings, dass der "Angeklagte" die Tat sofort gesteht - die Fälle wählen Polizei und Staatsanwaltschaft gezielt aus.

Politik und Justiz loben das Projekt "Teen Court"

Auch in Passau sind seit einem halben Jahr Schülerrichter im Einsatz. Walter Feiler, Oberstaatsanwalt in Passau, sieht das positiv: So seien die Jugendlichen beim Strafmaß viel kreativer als Juristen. Ein Entschuldigungsbrief, so Feiler, könne härter sein als Sozialstunden.

Auch Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) nennt das "Teen Court"-Projekt einen Gewinn "für beide Seiten": Den Tätern bleibt so ein Strafverfahren vor Gericht erspart und die engagierten Schüler werden in Gesprächsführung geschult.