Nach heftiger Kritik Bayerisches Kabinett entschärft Psychiatriegesetz

Das bayerische Kabinett hat am Dienstag das umstrittene Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) in entscheidenden Punkten entschärft. So fällt die geplante Unterbringungsdatei ersatzlos weg und damit auch die ursprünglich geplante Speicherung der Patientendaten.

Von: Arne Wilsdorff