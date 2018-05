Nach VGH-Urteil Bayerisches Innenministerium will Asyl-Unterkunftsgebühren anpassen

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat die bayerischen Unterkunftsgebühren für Asylbewerber "für unwirksam" erklärt. Das Bayerische Integrationsministerium will jetzt die Mietsätze neu kalkulieren.

Die Unterkunftsgebühren für Asylbewerber sollen nach dem VGH-Urteil "zügig" geändert werden, das kündigte das Bayerische Innen- und Integrationsministerium schriftlich an. Der zuständige Ministerialdirektor Karl Michael Scheufele will die beanstandete Kostenkalkulation nach einer ausführlichen Prüfung des Urteils nun "den Vorgaben des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs" anpassen.

Wohngebühren in Asyl-Unterkünften müssen gesenkt werden

Laut Urteil bleibt zwar die Erhebung von Gebühren für Unterkunft, Verpflegung und Haushaltsenergie in Asylunterkünften grundsätzlich zulässig, als Grundlage könnten allerdings nicht die Durchschnittsmieten von Hartz-IV-Empfängern in Bayern dienen, so das Gericht.

"Das Urteil ist langersehnte Richtigstellung dessen, dass die Gebühren unverhältnismäßig hoch sind und gleichzeitig auch eine schallende Ohrfeige für die Verwaltung", so Christine Kamm, Integrations-Expertin der Landtagsgrünen.

Jahrelang habe der Freistaat an den "überhöhten, nicht sachgerecht kalkulierten Mieten" für Asylbewerber in Sammelunterkünften festgehalten. Seit eineinhalb Jahren habe man im Landtag versucht die Sätze zu senken, so Kamm.

VGH-Urteil korrigiert für Kamm Mietwucher durch staatliche Stellen

Das Urteil ist für Kamm "nicht verwunderlich“, schließlich "wäre jeder private Vermieter des Mietwuchers bezichtigt worden, hätte er für einen Schlafplatz im Sechserzimmer 278 Euro plus 33 Euro Energiegebühr verlangt". Auf die die vom Integrationsministerium angekündigte Neuberechnung ist Christine Kamm schon "sehr gespannt."

Auch Bayerischer Flüchtlingsrat begrüsst VGH-Urteil

Jahrelang hat auch der Bayerische Flüchtlingsrat die "massiven Nachzahlungsbescheide für Unterkunftsgebühren" kritisiert. "Häufig" wurden demnach von anerkannten Flüchtlinge nachträglich mehrere tausend Euro für’s Wohnen verlangt.

Lange habe das Sozialministerium seine Gebührenberechnung verteidigt, nun wurde diese dank Normenkontrollklage des Passauer Anwaltes Klaus Schank komplett gekippt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof habe ihm nun in allen Punkten recht gegeben, so der Bayerische Flüchtlingsrat in einer Stellungnahme.