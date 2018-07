Kirchdorf am Inn Bayerische Grenzpolizei nimmt Arbeit auf

Es ist ein Prestige-Projekt von Ministerpräsident Söder: Heute hat die bayerische Grenzpolizei ihre Arbeit aufgenommen. Während Söder mit der Einführung ein "Signal in die internationale Schlepper- und Schleuserszene" senden will, gibt es von der Opposition Kritik.

Pünktlich um acht Uhr hat die Grenzpolizei mit der Kontrollaktion bei Kirchdorf am Inn ihre Arbeit aufgenommen. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge stehen am Straßenrand. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten sichern ab. Ein Fahrzeug nach dem anderen wird herausgewunken. Dabei verlassen sich die Beamten auf ihren sogenannten Fahnderblick.

Söder verteidigt die Wiedereinführung der Grenzpolizei – Kritik von der SPD

Zum Start der Grenzpolizei war auch Ministerpräsident Markus Söder vor Ort und wehrte sich gegen Vorwürfe, die Wiedereinführung der Grenzpolizei sei ein Wahlkampf-Manöver. Söder sagte, es ginge ihm um Recht und Ordnung, um Vertrauen in den Rechtsstaat. „Wir setzen auch - und das ist das Ziel - ein klares Signal in die internationale Schlepper- und Schleuserszene, dass es sich weniger lohnt, Bundesgrenzen zu übertreten, und dass es sich noch weniger lohnt, das hier in Bayern zu machen“, sagte Söder. "Mit dem Konzept erhalten wir möglichst viel Freiheit im Grenzverkehr, verbessern aber eindeutig die Situation in der Sicherheit "

Die Opposition übte heftige Kritk an Söders Vorgehen. Bayern-SPD-Generalsekretär Uli Grötsch, der vor seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter als Schleierfahnder gearbeitet hatte, erklärte: "Ein neuer Funkrufname, ein neues Türschild und eine neue Verwaltungsstruktur in Passau. Das macht nicht mehr Sicherheit an der Grenze. Notwendig ist, dass bei den Dienststellen an der Grenze wieder mehr Personal ist, weil es in den letzten Jahren einen massiven Rückgang gab. " Schon vor dem Start der Grenzpolizei warf SPD-Landtagsabgeordnete Bernhard Roos Innenminister Joachim Herrmann und Söder "Alarmismus" vor.

Grenzpolizei: Verhandlungen zwischen Bayern und dem Bund

Bis zuletzt musste Bayern mit dem Bund über die Zuständigkeiten der Grenzpolizei verhandeln. Das Ergebnis: Die Grenzpolizei darf an der deutsch-österreichischen Grenze nur mit Erlaubnis oder auf Anforderung des Bundes kontrollieren. Doch die Umsetzung sei kein Problem, sagen die Beamten heute in Kirchdorf am Inn. Die Zusammenarbeit klappe schon seit vielen Jahren, erklärte Alois Mannichl, der Leiter der Bayerischen Grenzpolizei. Die Kontrollen, die flexibel und stundenweise an diversen Grenzübergängen installiert werden sollen, sollen die festen Kontrollen an drei großen Autobahn-Grenzübergängen ergänzen.

Für ihre Arbeit ist den Grenzfahndern hochmoderne Ausstattung an die Hand gegeben worden – zum Beispiel spezielle Drohnen oder Wärmebild- und Nachtsichtgeräte. Außerdem soll das Personal verstärkt werden. Zunächst sollen 500 Beamte zusätzlich zur Bundespolizei im grenznahen Raum Schleuser und andere Kriminelle fangen.

