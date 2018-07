Nach Einigung mit dem Bund Bayerische Grenzpolizei beginnt mit Kontrollen

Nach langen Diskussionen startet die neue bayerische Grenzpolizei am Mittwoch mit Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) persönlich will zum Start in Kirchdorf am Inn vor Ort sein.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Bayern mit dem Bund endgültig über die Aufgaben der neuen, umstrittenen Grenzpolizei verständigt. Diese darf zwar künftig Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze durchführen, aber niemanden zurückweisen - und alles nur mit Erlaubnis oder auf Anforderung des Bundes.

Grenzpolizei nicht unabhängig

Aufgabe der bayerischen Grenzpolizei ist laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) "das Kontrollnetz an der Grenze noch enger zu knüpfen". Die bayerischen Beamten sind dabei allerdings nicht unabhängig und werden eng mit ihren Kollegen der Bundespolizei zusammenarbeiten. In der Praxis bedeutet das: Verbindungsbeamte auf beiden Seiten und Lagebeurteilungen, die miteinander abgestimmt werden. Das letzte Wort bleibt aber bei den Beamten der Bundespolizei - sie entscheiden final, wer wann an welchen Punkten kontrolliert.

Kontrollen auch an den Fernstraßen

Kontrolliert werden soll nicht nur an den drei Autobahn-Übergängen zu Österreich, sondern auch immer wieder temporär auf Bundes- oder Landstraßen. "An einer Straße die Bundespolizei, an einer anderen Straße die Landespolizei und am darauffolgenden Tag schon wieder an anderen Übergängen", erklärte Herrmann. Und weiter: "Dadurch wollen wir insgesamt ein für Kriminelle nicht berechenbares Kontrollnetz über einen möglichst großen Teil der Grenze ziehen."

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach aber kurz vor dem geplanten Start von einem "sehr guten Ergebnis". Er kündigte eine "sehr gute Zusammenarbeit" an.