Hauptversammlung bei Bayer Monsanto ist noch einmal ein Thema

Im vergangenen Jahr ging es hoch her auf der Bayer-Hauptversammlung, vor allem weil Umweltaktivisten gegen die Übernahme von Monsanto demonstrierten. In den nächsten Wochen will der Vorstand den Milliarden-Zukauf abschließen, dennoch werden sich die Aktionäre auch heute bei ihrem Treffen in Bonn mit Monsanto beschäftigen.

Von: Margit Siller