Katalonien-Konflikt Großdemonstration in Barcelona für Anführer der Unabhängigkeitbewegung

In Barcelona sind hundertausende Anhänger der Unabhängigkeit Kataloniens auf die Straße gegangen. Sie forderten die Frelassung der inhaftierten Anführer der Separatistienbewegung. Und sie verlangten die Heimkehr von Ex-Regionalpräsident Puigdemont aus Deutschland.

In Barcelona sind nach Polizeiangaben mehr als 300.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie forderten die Freilassung führender katalanischer Separatisten, die derzeit in Spanien in Untersuchungshaft sitzen. Auch demonstrierten sie für eine Heimkehr des Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont aus Deutschland.

"Freiheit für die Gefangenen"

"Wir wollen Euch zurück zu Hause" - das war der vorherrschende Slogan in Barcelona. Demonstranten zogen mit Unabhängigkeitsfahnen durch die Innenstadt, unter ihnen auch viele Familien. Sie forderten Freiheit für die, wie sie es nennen, "politischen Gefangenen" - ein Begriff, den die spanische Regierung scharf zurückweist.

Es dürfte die größte Demonstration seit Monaten in Barcelona gewesen sein. Wohl auch deshalb, weil zwei große Gewerkschaften mit zu der Kundgebung aufgerufen hatten. Auch führende Politiker aus dem Unabhängigkeitslager waren gekommen, darunter der katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent. Er warf der spanischen Regierung vor, mit ihrem Vorgehen in Katalonien die Grundlagen der Demokratie zu bedrohen.

Keine Konfrontation

Insgesamt war die Stimmung aber friedlicher als bei früheren Kundgebungen. Möglicherweise auch deshalb, weil der ehemalige katalanische Regionalchef Puigdemont nach derzeitigem Stand nicht wegen Rebellion angeklagt werden kann. Das hatte das Oberlandesgericht Schleswig Holstein so beschlossen.