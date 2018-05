Interne E-Mails aufgetaucht BAMF wollte Bremer Asylaffäre "geräuschlos" aufklären

Dass in der Bremer Außenstelle des BAMF Asylbescheide unrechtmäßig bearbeitet wurden, war in der Nürnberger Zentrale offenbar schon früh bekannt. Das legen interne E-Mails nahe. Darin ist von "geräuschloser" Aufklärung die Rede. Laut BAMF erhielt dessen Leitung jedoch den Mailverkehr gar nicht.

Die Mails liegen einem Rechercheteam von Norddeutschem Rundfunk und Süddeutscher Zeitung vor. Demnach wurde der zuständige Abteilungsleiter des Nürnberger Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) schon im Februar 2017 über mögliche Unregelmäßigkeiten in Bremen informiert.

Der interne Mailwechsel habe gezeigt, wie man in Nürnberg verfahren wollte: Die Überprüfung merkwürdiger Asylbescheide solle "geräuschlos" geschehen, habe der Abteilungsleiter geschrieben. Es müsse "nicht alles bis ins Detail geprüft" werden.

BAMF-Chefin Cordt wurde per Mail informiert

Auch BAMF-Chefin Jutta Cordt sei zu diesem Zeitpunkt in Kenntnis gesetzt worden. Die Mail jedenfalls sei an sie weitergeleitet worden. Als Cordt Ende April den Innenausschuss des Bundestags über die internen Abläufe informierte, erwähnte sie diese Mail - soweit bekannt - nicht.

Schon im Juli 2016 war die ehemalige Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle erstmals von ihren Aufgaben entbunden worden. Im Juli 2017 ging das Disziplinarverfahren gegen sie zuende - sie durfte wieder in Bremen arbeiten, allerdings an anderer Stelle. Im Oktober 2017 dann wurde ihre Arbeit wieder überprüft, weil es den Verdacht auf neue Unregelmäßigkeiten gab.

BAMF weist Medienberichte zurück

Das BAMF wies inzwischen Medienberichte zurück, nach denen es über E-Mails bereits früh von Unregelmäßigkeiten in der Bremer Außenstelle wusste, diese aber nur schleppend aufklären wollte. "Die Leitung des Bundesamts hat nicht den Mailverkehr erhalten, in dem steht, es solle nicht alles 'bis ins Detail geprüft werden' oder das Wort 'geräuschlos' auftaucht", teilte ein Sprecher am Sonntagabend in Nürnberg mit. Die Leitung habe nur eine "Ursprungsmail" an einen zuständigen Gruppenleiter erhalten, in der es darum gehe, "dass Verfahren auf Widerruf geprüft werden sollen". Die Äußerung des Gruppenleiters, "geräuschlos" vorzugehen, habe das Ziel gehabt, die Verfahren zunächst intern zu sichten, erklärte der Sprecher. "Die Prüfung der Hinweise ist nach der ersten Durchsicht unverzüglich eingeleitet worden, und soweit erforderlich, sind die Bescheide aufgehoben worden." Über den Vorgang sei die zuständige Personalabteilung "unverzüglich" informiert worden. Über interne E-Mails zu Unregelmäßigkeiten beim BAMF hatte außer dem Rechercheteam von NDR und Süddeutscher Zeitung auch der "Spiegel" berichtet.

Überprüfung von zehn weiteren Außenstellen angeordnet

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nimmt inzwischen zehn weitere Außenstellen genauer ins Visier. Dort habe es bei Asylbescheiden Abweichungen nach oben oder nach unten gegenüber dem Durchschnitt gegeben.