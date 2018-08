Wieder zwei Unglücke Badeunfälle in Bayern: Siebenjähriger tot – Dreijährige geht unter

Bei der anhaltenden Hitze häufen sich in Bayern die Badeunfälle. In Marktredwitz ertrank ein Siebenjähriger in einem Naturfreibad. Am Lußsee in München ging eine Dreijährige unter und befindet sich in einem kritischen Zustand.

Ein Siebenjähriger ist am Dienstag in einem Naturfreibad in Marktredwitz in Oberfranken bei einem Badeunfall gestorben. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Er sprach von einem schrecklichen Unglücksfall.

"Die Geschwister des Kindes, die sich ebenfalls in dem Bad befanden, und die zu Hause gebliebenen Eltern, erlitten einen Schock." Ein Polizeisprecher

Marktredwitz: Junge mit vier Geschwistern im Freibad

Ein Imam und weitere Notfallseelsorger kümmerten sich nach dem Badeunfall um die Angehörigen und betreuten auch die Einsatz- und Rettungskräfte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände auf.

Nach bisherigen Ermittlungen war das Kind mit vier Geschwistern im Freibad, wie der Sprecher berichtete. Auch eine eine erwachsene Begleitperson soll dabei gewesen sein.

Bub ertrinkt im Nichtschwimmerbecken

Aus bislang ungeklärten Umständen gelangte der Bub in ein rund zwei Meter tiefes Nichtschwimmerbecken, in dem sich viele Personen aufhielten, wie der Polizeisprecher mitteilte. Schließlich entdeckten Badegäste den auf dem Grund gesunkenen, leblosen Körper und verständigten die Badeaufsicht.

Ein Arzt, der sich zufällig im Schwimmbad aufhielt, führte die Reanimation bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fort. Trotz aller Bemühungen starb der Siebenjährige noch im Freibad.

München: Dreijährige geht im Lußsee unter

Im Lußsee im Münchner Westen ist am Dienstag eine Dreijährige untergegangen. Das Mädchen spielte wohl zunächst in einer mit Wasser gefüllten Sandkuhle am Ufer. Mutter und Oma waren in der Nähe und beobachteten das Geschehen.

Es war wegen der Hitze und der Ferien allerdings viel los am Badesee. Als einige Leute vorbeiliefen, verloren sie das Mädchen aus den Augen. In der Zeit entfernte sich die Dreijährige, ging ins Wasser und verlor den Boden unter den Füßen. Sie ging sofort unter.

Mädchen nicht ansprechbar – Zustand kritisch

Ein aufmerksame Frau bemerkte das im Wasser treibende Mädchen und rief um Hilfe. Daraufhin brachte es ein anderer Badegast ans Ufer. Der Rettungsdienst wurde alarmiert. Die Dreijährige wurde unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist sie nach wie vor nicht ansprechbar, ihr Zustand ist kritisch.

Auffallend viele Badeunfälle in Bayern

Durch die Hitzewelle und die in den Sommerferien stark frequentierten Freibäder und Seen in Bayern kommt es seit einigen Tagen zu auffallend vielen Badeunfällen. Zuletzt ertrank eine 74-jährige Frau aus München im Walchensee. Ein 67-jähriger Kölner starb im Tegernsee. Ein 76-Jähriger ertrank im Olchinger See.