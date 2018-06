FMS-Wertemanagement Bad Bank der Hypo-Real-Estate könnte zum Risiko werden

Seit Tagen diskutieren die Finanzprofis besorgt darüber, welche Risiken die Probleme in Italien mit sich bringen könnten: Italienische Staatsanleihen liegen auch in den Tresoren deutscher Banken. Auch die Altlasten der früheren Immobilienbank Hypo Real Estate könnten teuer werden: die FMS Wertmanagement mit Sitz in München hat ein besonders großes Länderrisiko in Italien.

Von: Margot Siller