Marco Richter Augsburger Sparrings-Partner für die Weltmeister

In Eppan soll der Nachwuchsstürmer und Shootingstar des FC Augsburg Marco Richter helfen, Torhüter Manuel Neuer und seine Mannschaftskollegen in WM-Form zu schießen. Der 20-Jährige wird dazu in einem geheimen U20-Übunsspiel auflaufen.