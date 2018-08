Zwischen den Fronten Katar ein Jahr nach Beginn der Blockade

Vor etwas mehr als einem Jahr, beschlossen Saudi-Arabien und seine Verbündeten - die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten -, quasi über Nacht alle Kontakte zu Katar abzubrechen. Land-, See- und Luftweg werden seither blockiert. Eine beispiellose politische Krise am Golf wurde ausgelöst - und hält an.

Von: Anna Osius