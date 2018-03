Münchner Pfarrer Schießler Osterfest als Aufruf für ein friedliches Miteinander

"Die Gewalt wird es immer in dieser Welt geben, aber das Kreuz bleibt stehen. Als Erinnerung an die Feindesliebe Gottes, als Erinnerung an das Gebot der Liebe, das aller Gewalt widersteht und nicht als eine Aufforderung in diesem Zeichen des Kreuzes auf andere Gesinnungen loszugehen."