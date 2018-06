Autofahren und Medikamente Nürnberger Forscher untersuchen Wechselwirkungen von Medikamenten bei Senioren am Steuer

Die Zahl der hochbetagten Senioren, die auf Deutschlands Straßen unterwegs sind, steigt seit einigen Jahren enorm an. Die am stärksten wachsende Gruppe unter den Autofahrern ist die der über 80-Jährigen. Im Durchschnitt nimmt jeder von ihnen sechs bis acht Medikamente täglich ein. Professor Markus Gosch vom Zentrum für Altersmedizin am Klinikum Nürnberg will untersuchen, wie sich das auf die Fahrtüchtigkeit auswirkt.

Wechselwirkungen von Medikamenten

Es geht dabei nicht um Medikamente - wie zum Beispiel Antidepressiva oder Blutdruckmittel - von denen bekannt ist, dass sie die Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Sondern es geht bei der bundesweit ersten Studie um die Wechselwirkung von normalerweise harmlosen Medikamenten. Dazu gibt es bisher wenige Daten, weil bis dato auch keine Notwendigkeit dazu bestand. Erst durch den demographischen Wandel und die Zunahme von hochbetagten Verkehrsteilnehmern entstand Handlungsbedarf.

Test wie beim TÜV

Die Studie ist eine Kooperation zwischen dem Zentrum für Altersmedizin des Klinikums Nürnberg und dem Institut für Psychogerontologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Untersucht werden Reaktionsfähigkeit, Konzentration, räumliche Orientierung, Dauerbelastbarkeit und Aufmerksamkeit im Verkehr. Es ist ein Test, wie er auch beim TÜV zum Einsatz kommt. In einer ersten Pilotphase werden rund 50 Senioren untersucht. Danach soll eine großangelegte Studie mit mehreren Hundert Testpersonen folgen.