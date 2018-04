Drei Tote Motiv für Autoattacke in Münster weiter unklar

Nach der Amokfahrt eines offenbar psychisch labilen Mannes, der gestern in Münster mit einem Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gefahren ist, rätseln die Behörden weiter über das Motiv. "Die Ermittlungen werden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt", erklärte die Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen. Der Fahrer erschoss sich nach der Tat selbst. Im Wagen wurden neben der Tatwaffe auch eine Schreckschusswaffe und etwa ein Dutzend Feuerwerkskörper, sogenannte Polenböller gefunden.

In der Nacht durchsuchte die Polizei den Tatort, das Tatfahrzeug und die Wohnung des mutmaßlichen Täters. Bei dem Mann handelt es sich um einen 48-jährigen Deutschen aus Münster. Er war gestern um 15.27 Uhr mit seinem Campingbus in eine Menschengruppe gefahren, die sich vor dem Lokal "Großer Kiepenkerl" in Münster aufhielt.

Kiepenkerl - das Wahrzeichen von Münster Der "Kiepenkerl" ist das Standbild eines reisenden Händlers aus dem Münsterland. Es steht im Herzen der historischen Innenstadt von Münster. Er ist ein Wahrzeichen der gut 300.000 Einwohner zählenden Stadt.

Die beiden umliegenden Traditionslokale heißen Großer Kiepenkerl und Kleiner Kiepenkerl. Der Platz inmitten enger Altstadtgassen ist ein beliebter Treffpunkt. Bei gutem Wetter sitzen und stehen dort oft zahlreiche Menschen im Freien.

Nach Angaben der Polizei starben zwei Passanten. Mehr als 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und um einen 65-jährigen Mann aus dem Kreis Borken.

Am Abend durchsuchte die Polizei auch die Wohnung des 48-jährigen. Dabei wurde die Eingangstür durch eine kleine Sprengung geöffnet. In den Räumen fanden die Beamten weitere Feuerwerkskörper sowie eine Dekowaffe. Dabei handelt es sich offenbar um eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole vom Typ AK 47.

Ermittler halten sich bedeckt

Zum Täter selbst machten die Ermittler bislang nur wenige weitere Angaben. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" soll er allerdings psychisch auffällig gewesen sein. Nach ARD-Informationen war der Mann der Polizei als Kleinkrimineller bekannt.

Polizei war wegen angemeldeter Demonstration vor Ort

Die ersten Meldungen zu dem Vorfall kamen am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Die Polizei riet, den Bereich weiträumig zu meiden. Ein Teil der Altstadt wurde sofort abgeriegelt. Am Sonntagmorgen durften die Anwohner im Sperrbereich rund um den Tatort in Begleitung von Polizeibeamten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei war am Samstagnachmittag ohnehin mit vielen Beamten in Münster vertreten, weil für 15.30 Uhr eine Demonstration angemeldet war.

Fahrzeug fährt in Menschenmenge

Gottesdienst am Sonntagabend

Nach der Tat sprach die Bundesregierung den Opfern von Münster und ihren Angehörigen ihr Beileid aus. Für den Abend ist ein Gottesdienst geplant. Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich zutiefst erschüttert. Es werde alles Denkbare zur Aufklärung der Tat und zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen getan. Sie dankte den Einsatzkräften vor Ort.

Bundespräsident Steinmeier bezeichnete die Meldungen aus Münster als entsetzlich. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Innenminister Seehofer äußerte sich bestürzt. Die Sicherheitsbehörden des Bundes stünden in engem Austausch mit den Behörden in Nordrhein-Westfalen, so der Minister.

Auch EU-Kommissionspräsident Juncker, Frankreichs Präsident Macron und die US-Regierung übermittelten ihre Anteilnahme.