Chemiebranche Auftakt der Tarifverhandlungen in der bayerischen Chemie

Die großen Branchen haben dieses Jahr schon ihre Tarifrunden beendet – bis auf die Chemie-Industrie. Dort wird erst auf regionaler Ebene verhandelt, bevor man sich zentral im September an den Tisch setzt. Heute ist in der Nähe von München Auftakt für Bayern.

Sie starten später im Jahr erst in ihre Tarifrunde – und damit unter anderen wirtschaftlichen Voraussetzungen. Der Brexit immer noch ohne konkrete Regelungen, der Streit um Zölle und – gerade für die chemische Industrie bedeutend – der steigende Ölpreis werden heute am Verhandlungstisch von den Arbeitgebern sicher angesprochen werden.

Augenmaß statt sieben Prozent

Ein Angebot wird es von ihrer Seite nicht geben – heißt es auf Nachfrage. Dafür aber eine Aufforderung an die Gewerkschaft: Augenmaß statt sieben Prozent. Das im Umfang fordert die Industriegwerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) auch für die rund 70.000 Beschäftigten der Branche in Bayern. Die Geschäfte liefen gut, die Anlagen seien ausgelastet. Da sei es fair, wenn die Mitarbeiter sechs Prozent mehr Lohn und ein kräftiges Plus beim Urlaubsgeld bekämen. Das liegt bei etwa 20 Euro pro Tag und wurde seit 1997 nicht erhöht.

Arbeitgeber sind vorsichtig

Dass es im letzten Jahr und Anfang diesen Jahres gut lief, streiten die Arbeitgeber nicht ab. Allerdings fürchten sie das, was sich da am Konjunkturhimmel zusammenbraut. Sie könnten sich deshalb eine höhere Einmalzahlung vorstellen für geleistete gute Arbeit. Die IG BCE begeistert das nicht. Denn Einmalzahlung heißt: es gibt nur einmal einen Betrag auf das Gehaltskonto und nicht dauerhaft ein Gehaltsplus. Ein Thema sollte nach Meinung der Gewerkschaft auf jeden Fall angegangen werden: mehr Zeitsouveränität für die Mitarbeiter.