Analyse Asylstreit: Was macht eigentlich die SPD?

Die Pressekonferenz von Andrea Nahles ging ein bisschen unter – aber es gab eine. Am Montag, zwei Stunden nach den parallel abgehaltenen Pressekonferenzen von Angela Merkel und Horst Seehofer, trat die SPD-Chefin ans Mikrofon.

Die drei wichtigsten Aussagen von Andrea Nahles waren erstens: dass es, selbst wenn sich CDU und CSU im Asylstreit einigen, keinen Automatismus gebe, dass die SPD dem einfach so zustimme. Dass die SPD, zweitens, eine Sitzung des Koalitionsausschusses fordert, um über alles zu sprechen. Und dass die SPD, drittens, einen Lösungsvorschlag habe für die Einreiseversuche von Flüchtlingen, die schon in einem anderen EU-Staat registriert wurden: beschleunigte Asylverfahren mit Entscheidungen binnen einer Woche.

Die SPD als seriöser Teil der Regierung

Die Botschaft der SPD-Chefin: Wir sind der seriöse Teil der Regierung, wir streiten nicht und greifen niemanden persönlich an, wir reden nicht lange über Probleme, sondern lösen sie – "human, pragmatisch, europäisch", erklärte Nahles. Mit einem ähnlichen Grundton trat gestern Abend Finanzminister Olaf Scholz im ZDF auf: Die SPD leiste ihre Regierungsarbeit und beobachte ansonsten "wie alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ein bisschen irritiert diesen Streit, den die beiden Unionsparteien sich leisten".

SPD will nicht in Unionsstreit hineingezogen werden

Das Kalkül der SPD-Spitze scheint klar: Lasst doch die Union sich zerlegen – wir sagen nur das Nötigste dazu, um nicht damit in Verbindung gebracht zu werden. Oder als notorische Besserwisser zu gelten.

Häufiger und zugespitzter zum Unionsstreit äußern sich hauptsächlich die beiden stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, die im Herbst Landtagswahlen vor sich haben: Thorsten Schäfer-Gümbel in Hessen und natürlich Natascha Kohnen in Bayern.

Natascha Kohnen macht Söder schwere Vorwürfe

Die Spitzenkandidatin und Parteivorsitzende nahm sich in einem Fernsehinterview die CSU im Allgemeinen und Ministerpräsident Markus Söder im Besonderen zur Brust. "Heuchlerisch" sei Söder, schimpfte Kohnen; für Söder stehe fest, dass Europa im Eimer sei. Zum von Söder genutzten Wort "Asyltourismus" sagte die bayerische SPD-Chefin: "Hat er sich mal die Kinder auf den Booten im Mittelmeer angesehen, die da wirklich elend ertrinken?"

Einmal in Fahrt, nahm sich Kohnen auch Bundesinnenminister Horst Seehofer vor. Der habe kürzlich aus Unlust den Integrationsgipfel geschwänzt.

So viel Schweigen wie möglich

Ansonsten aber überwiegt in der SPD Zurückhaltung – und das betrifft nicht nur den Streit zwischen CDU und CSU, sondern auch dessen Auslöser, Seehofers "Masterplan" zur Asylpolitik. SPD-Fraktionsvize Eva Högl, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Innenexpertin, möchte die Inhalte des Masterplans ausdrücklich nicht bewerten.

Nun liegt der "Masterplan" ja auch noch nicht vor. Aber eine erfahrene Innenpolitikerin wie Högl kann sich wohl ziemlich genau denken, welche 63 Punkte Seehofer dort auflistet. Eine Ausweitung von Sachleistungen (statt Bargeldzahlungen) für Flüchtlinge dürfte zum Beispiel darin stehen, genauso wie europäische Flüchtlingszentren in Afrika, die dazu dienen sollen, dass Menschen ohne Aussicht auf Asyl gar nicht erst europäischen Boden betreten.

SPD macht "nicht bei Demütigungen" mit

Solche und ähnliche Instrumente sind schon seit 2016 immer wieder diskutiert worden. Vizekanzler Olaf Scholz soll jetzt gesagt haben, die SPD mache nicht mit bei Dingen, die nur dazu da sind, Menschen zu demütigen. Das Sachleistungsprinzip könnte für die Sozialdemokraten ein solcher Punkt sein.

Andererseits will die SPD laut Scholz offenbar alles mittragen, was Asylverfahren schneller und effizienter macht. Ähnlich wie 2015 stecken die Sozialdemokraten in einem Dilemma: Sie wollen sich von der Union unterscheiden, können CDU und CSU aber nicht rechts überholen – wollen in Asylfragen aber auch nicht als "zu weich" gelten. Die Äußerung von SPD-Chefin Nahles vor einigen Wochen, Deutschland könne nicht alle Menschen aufnehmen (was ja niemand ernsthaft fordert), hat das gezeigt.

Abschreckendes Beispiel Jamaika

Als Ende 2017 die FDP die Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition platzen ließ, zog sehr schnell die SPD die Aufmerksamkeit auf sich – was den Sozialdemokraten in der Folgezeit nicht gerade half. Die FDP dagegen war schnell aus dem Schneider. Das soll jetzt nicht passieren. Die SPD versucht erkennbar, die Union sich selbst zerlegen lassen.

Die Situation erinnert damit an die Flüchtlingskrise 2015. Auch damals stritten CDU und CSU über den richtigen Kurs, und von der SPD war lange wenig zu hören. Das allerdings nutzte weniger den Sozialdemokraten als der AfD und der FDP.



Und so bleibt der SPD die Hoffnung, dass sie diesmal mit ihrer Erzählung durchdringt: dass sie im Gegensatz zur Union der seriöse Teil der Regierung sei, der ohne viel Getöse gute Arbeit mache. Den Unionsstreit und die Asyl- und Flüchtlingspolitik thematisiert sie von sich aus nicht. Für Montag ist eine Pressekonferenz mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil angekündigt. Das Thema: der Erneuerungsprozess der SPD.