Asylstreit Kauder ruft zur Versachlichung der Debatte über Migrationspolitik auf

Volker Kauder verteidigt die deutsch-französischen Vereinbarungen von Meseberg. Sie seien der seien "der lange erwartete Impuls für die Weiterentwicklung Europas in den kommenden Jahrzehnten". Es sei gut, dass Deutschland und Frankreich die Führung in dieser Debatte übernommen hätten.

Kauder ruft zur Versachlichung der Debatte über Migrationspolitik auf

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die deutsch-französischen Vereinbarungen von Meseberg verteidigt und zu einer sachlicheren Diskussion über die Flüchtlingspolitik aufgerufen. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Migrationspolitik unterstrichen Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron"völlig zu Recht, dass einseitiges Handeln der Mitgliedstaaten am Ende zu einem Anstieg der Migration führen werde".

21.06.2018 12:09 Uhr

Söder verneint Zusammenhang zwischen Asylstreit und Bayern-Wahl

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Vorwurf zurückgewiesen, es gehe ihm im Asylstreit mit der CDU um die bayerische Landtagswahl im Oktober. Ihm bereite nicht eine einzelne Wahl Sorge, sagte Söder am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Er mache sich Sorgen um die Demokratie in Deutschland.

Kritik an dem von ihm verwendeten Begriff "Asyltourismus" wies Söder zurück. Für ihn sei das eine zulässige Bezeichnung. Dem CSU-Politiker wird vorgehalten, durch den Begriff die Hintergründe von Flucht und Vertreibung zu verharmlosen und den Eindruck zu erzeugen, dass die Menschen ihre Länder nicht wegen Gewalt oder Krieg verlassen würden, sondern um sich ein angenehmes Leben in Deutschland zu machen. Zu dem "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte Söder, dieser liege dem Kanzleramt vor.

21.06.2018 10:53 Uhr

Ex-Linken-Chef Gysi: "Söder übernimmt im Asylstreit AfD-Politik"

Der ehemalige Linken-Chef Gregor Gysi hat den Asylstreit in der Union kritisiert. Im Inforadio vom rbb unterstrich Gysi am Donnerstag, dass es der CSU vorrangig um parteipolitische Profilierung gehe. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder setze Bundesinnenminister Horst Seehofer unter Druck, weil im Herbst in Bayern gewählt wird: "Und die Überlegung von Söder ist, wenn er die Politik von der AfD zum Teil übernimmt, dass er dann die Stimmen der Leute bekommt, die ansonsten AfD wählen. Ich glaube immer, dass das ein schwerer Irrtum ist, wenn man etwas nachmacht, erreicht man nur, dass das Original gewählt wird und nicht man selbst."

21.06.2018 10:09 Uhr

SPD-Generalsekretär Klingbeil: Unionsstreit hält Koalition von Arbeit ab

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat CDU und CSU vorgeworfen, mit ihrem Asylstreit die Arbeit der Koalition zu behindern. "Dass dieser alte Streit in der Union wieder aufbricht und dass wir nicht dazu kommen, die wirklich wichtigen Dinge im Koalitionsvertrag umzusetzen - das ist eine Situation, von der viele Menschen im Land genervt sind", sagte Klingbeil am Donnerstag im BR-Radiosender Bayern 2. Nationale Alleingänge in der Asylpolitik schloss er aus: "Wir wollen eine europäische Lösung. Und da weiß der Bundesinnenminister, dass er da [...] an seine Grenzen stößt."

21.06.2018 9:43 Uhr