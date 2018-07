Analyse Asylkompromiss ein Burgfrieden auf Zeit

Die drei Koalitionspartner haben gestern Abend unter anderem verabredet, dass Transitzentren kommen - aber anders heißen sollen. Die SPD bekommt zudem im Gegenzug ihr Einwanderungsgesetz, das Seehofer als Fachkräftezuwanderungsgesetz bezeichnet. Alle zeigen sich soweit mit der Lösung zufrieden. Doch kehrt jetzt wirklich Frieden ein?

Nicht der erste Streit zum Thema

In der Sache ist schon lange ein Riss vorhanden zwischen den Unionsparteien: Es ist nicht der erste Streit innerhalb der Union zur Asylpolitik. Die Idee der Transitzentren gab es schon vor Jahren. Damals ist noch von Abschiebungszentren die Rede gewesen. Schon damals sorgte das für Zwist. Auch über die so genannte Obergrenze ist heftig gestritten worden.

Absprachen mit den Nachbarländern dürften sich schwierig gestalten

Beschleunigte Verfahren werden zudem nur funktionieren, wenn die Nachbarländer, allen voran Italien, dabei mitmachen. Ob Horst Seehofer das hinbekommt, ob er Absprachen treffen kann, wird auf jeden Fall schwierig. Der österreichische Kanzler Kurz klang diesbezüglich wenig begeistert. Das zentrale Problem innerhalb Europas und auch mit den Herkunftsländern ist:

Wenn Menschen erst einmal in einem Land sind, dann kann man sie nur zurückschicken, wenn sie woanders ankommen können, sprich, wenn sie einreisen dürfen. Dieses Problem muss Seehofer jetzt angehen. Das werden komplizierte Wochen für den Innenminister.

Seehofers Ergebnis fällt mager aus

Keine Lösung zu Lasten Österreichs, so die Zusage des Bundesinnenministers. Keine nationalen Alleingänge, die er ja eigentlich wollte. Ob sich dieses Ergebnis für ihn gelohnt hat, darüber lässt sich streiten. Seehofer zeigt sich zwar rundum zufrieden mit dem Kompromiss mit der SPD. Doch vor gerade einmal fünf Tagen hörte sich das alles noch ganz anders an - im Ton und auch in der Wortwahl gegenüber der Kanzlerin.

Gewinner und Verlierer noch nicht absehbar

Momentan ist es noch schwer abschätzbar, wer hier als Verlierer vom Platz geht. Noch muss sich zeigen, wie es weitergeht, und auch, wie groß der Streit noch wird. Es ist allerdings kein Zufall, das Markus Söder sagt, in einem Transitzentrum könne man keine Rechtsmittel einlegen. Dies ist schlichtweg falsch. Eine Aussage, die wohl der anstehenden Landtagswahl in Bayern geschuldet ist, wo die CSU um ihre absolute Mehrheit fürchten muss.

SPD handelte Zuwanderungsgesetz aus

Wo sich die SPD dann bei den Verhandlungen durchgesetzt hat, das ist das Zuwanderungsgesetz, das sonst wohl nicht so schnell gekommen wäre. Einzelheiten sind noch keine bekannt. Doch dies kann die SPD in jedem Fall für sich als Erfolg verbuchen.