Armin Laschet zum 25. Jahrestag Anschlag Solingen Solingen darf sich nicht wiederholen

25 Jahre nach dem fremdenfeindlichen Brandanschlag in Solingen mahnte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet in der radioWelt am Morgen, dass sich so etwas nicht wiederholen darf.

Von: Matthias Dänzer-Vanotti