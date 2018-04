Osterpredigten Arme nicht ausgrenzen, Freiheit leben

Der Münchner Erzbischof Kardinal Marx wies darauf hin, Freiheit sei kein Selbstläufer, sondern brauche täglichen Einsatz. "Dazu braucht es viele Menschen, die ihre Freiheit verantwortlich und überzeugend leben", sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz laut Redemanuskript am Ostersonntag im Münchner Liebfrauendom.

Bedford-Strohm: Auch die Schwächsten sind Teil der Gesellschaft

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, warnte in seiner Osterpredigt davor, Arme und Schwache auszugrenzen. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi bedeute für jeden und jede ein neues Leben, sagt Bedford-Strohm laut einer vorab veröffentlichten Mitteilung in seiner Predigt im Berliner Dom.

Jeder Mensch müsse spüren und erfahren, dass er Teil dieser Gesellschaft sei, dass er gewollt sei und gebraucht werde. "Dass alle Menschen in unserer Gesellschaft, auch die Schwächsten und Verletzlichsten, in diesem Gefühl leben können, das ist die große Aufgabe in Politik und Gesellschaft der nächsten Jahre." Er sprach sich auch dafür aus, dass reiche Länder die Armut aus der Welt vertreiben müssten.

Voderholzer würdigt Polizist Beltrame

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer würdigt in seiner Predigt den französischen Polizisten Arnaud Beltrame. Er hatte sich in die Hände eines islamistischen Attentäters begeben, um eine Geisel zu befreien. Voderholzer sagte, diese Größe und Menschlichkeit mache etwas vom Ostergeheimnis sichtbar. Inmitten der Hölle dieses Terrors blitze ein Licht auf, das in seiner Größe und Menschlichkeit sprachlos und andächtig mache, so Voderholzer.

Im Vatikan setzt Papst Franziskus am Vormittag mit der Ostermesse die Feierlichkeiten fort. Um 12 Uhr erteilt Franziskus den traditionellen Ostersegen "Urbi et Orbi".

Das BR Fernsehen überträgt live aus Rom. Bei BR24 können Sie die Messe ab 10 Uhr per Live-Stream verfolgen.