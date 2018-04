Trotz Forderung der Bundesländer ARD und ZDF machen keine neuen Sparvorschläge

Die Rundfunkkommission der Länder hatte von ARD, ZDF und Deutschlandradio bis heute eine Stellungnahme zu ihren Sparüberlegungen für die Zukunft verlangt. Die ARD machte in ihrer Antwort an die Länder deutlich, dass über die bereits gestarteten tiefgreifenden Reformprozesse hinaus kurzfristig keine zusätzlichen Sparprogramme in solcher Größenordnung bis 2021 möglich sind, ohne massiv das Programm zu kürzen.

Bereits im September vergangenen Jahres hatte die ARD einen Bericht mit einem geschätzten Gesamteinsparvolumen von rund 951 Millionen Euro bis 2028 vorgelegt. Den Länderchefs gingen diese Vorschläge nicht weit genug. Sie fordern weitere Sparmaßnahmen. Sowohl ARD als auch ZDF sehen jedoch keinen weiteren Spielraum.

"Die Vorstellung, dass wir jetzt schon zum 1. Januar 2021 erneut Hunderte Millionen ausweisen können, ohne das Programm zu kürzen, ist nicht realistisch." Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzender

Auch ZDF-Intendant Thomas Bellut kann derzeit keine weiteren Sparmaßnahmen identifizieren.

Der BR spart kräftig

In die Sparmaßnahmen-Berechnung der ARD sind Einsparungen der einzelnen Landesrundfunkanstalten nicht mit eingeschlossen. Allein der Bayerische Rundfunk hat seinen Etat seit 2014 dauerhaft in mehreren Schritten um 77 Millionen Euro abgesenkt. Über den Betrachtungszeitraum 2014 bis 2020 summieren sich diese BR-Einsparungen auf eine Entlastung des Beitragszahlers von 400 Millionen Euro.

Kein Teuerungsausgleich seit 2009

Schon seit 2009 erhalten die öffentlich-rechtlichen Sender keinen Teuerungsausgleich. Bis 2020, bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode, wird das so bleiben. Der Rundfunkbeitrag bleibt in diesem Zeitraum mit monatlich 17,50 Euro pro Haushalt unverändert. Da die Kosten für Energie und Tarifabschlüsse aber steigen, muss das an anderer Stelle ausgeglichen werden. Die Grenze der Sparmöglichkeiten ohne Qualitätsverluste im Programm sei erreicht, so ARD, ZDF und Deutschlandradio.

"Fehlt der Teuerungsausgleich, geht das zu Lasten des Programms. Wenn ein Ausdünnen des Programms nicht gewollt ist, dann muss der Teuerungsausgleich kommen." Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzender

Finanzbedarf wird 2019 gemeldet

Anfang 2019 werden die öffentlich-rechtlichen Sender der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) mitteilen, wie viel Geld sie für 2021 bis 2024 brauchen, die KEF schlägt nach Prüfung dann eine bestimmte Beitragshöhe vor, entscheiden werden daraufhin die Bundesländer.