Akzeptanz-Studie ARD erreicht fast die gesamte Bevölkerung

Die ARD erfreut sich der ARD-Akzeptanzstudie 2018 zufolge großen Zuspruchs in der Bevölkerung. Sie erreicht mit ihren Programmen im Fernsehen, Hörfunk und Internet jede Woche 94 Prozent der Menschen in Deutschland ab 14 Jahren. Der tägliche Wert liege bei 80 Prozent, so der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm.

Von: Christoph Peerenboom