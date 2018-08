Umfrage ARD-DeutschlandTrend: Union auf Rekordtief, AfD auf Rekordhoch

Gesundheitspolitik und Pflege sind für die Deutschen die derzeit wichtigsten Themen. 74 Prozent der Befragten zeigen sich mit der Arbeit der Regierung unzufrieden. In der Sonntagsfrage erreicht die Union ein Rekordtief. Die AfD kommt auf ein neues Rekordhoch. Das sind Ergebnisse des ARD-DeutschlandTrends.

Die Union verliert bei der Sonntagsfrage einen Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat und landet erstmals in der Geschichte des ARD-DeutschlandTrends unter der 30-Prozent-Marke, bei 29 Prozent. Bei der Sonntagsfrage wird nach der Wahlentscheidung gefragt, wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Die SPD bleibt unverändert auf 18 Prozent. Beide Koalitionsparteien kommen auf 47 Prozent. Auch das ist der niedrigste Zustimmungswert, die für die Regierungsparteien gemessen wurden.

AfD und Grüne legen zu

Die AfD legt einen Prozentpunkt zu auf 17 Prozent und erreicht damit ihren neuen Rekordwert. Die Grünen legen um einen Punkt auf 15 Prozent zu, die Linke bleibt bei 9 und die FDP verliert einen Prozentpunkt auf 7 Prozent. Für die Sonntagsfrage wurden Montag bis Mittwoch dieser Woche 1508 Wahlberechtigte in Deutschland befragt.

Gesundheit und Pflege besonders wichtig

Aus Sicht der Deutschen sind Gesundheitspolitik und Pflege die drängendsten Themen - und das trotz großer Diskussion über Migration und Flüchtlinge der letzten Wochen. Doch Zutrauen in die Politik hat nur ein geringer Teil: 76 Prozent sind wenig oder gar nicht zufrieden mit der Regierungspolitik in diesem Bereich. Auf Platz zwei der wichtigsten Themengebiete steht die Renten- und Sozialpolitik. 64 Prozent der Befragten halten sie für sehr wichtig. Auch in diesem Bereich ist die Zufriedenheit mit der Arbeit der Regierung gering. 31 Prozent sind mit den Anstrengungen der Bundesregierung bisher zufrieden.

Kaum Zustimmung für die Regierungsarbeit

Die Regierungsarbeit insgesamt sehen 74 Prozent der befragten kritisch. Sie sind mit der Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden. In einem Punkt zeigen sich die Befragten zufriedener mit der Regierung, bei den Maßnahmen der Regierung zum Schutz vor Kriminalität und Verbrechen: 47 Prozent sind damit zufrieden oder sehr zufrieden.