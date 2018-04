ARD-DeutschlandTrend Deutsche glauben nicht, dass Nahles der SPD hilft

Das Vertrauen der SPD dürfte Andrea Nahles am Sonntag ausgesprochen bekommen; die Fraktionschefin hat beim Parteitag in Wiesbaden den gesamten Vorstand und wohl den Großteil der Delegierten hinter sich. Doch in der Bevölkerung muss Nahles offenbar noch viel Überzeugungsarbeit leisten. 47 Prozent der Deutschen sagen: Nein, Nahles sei nicht in der Lage, die SPD als Parteichefin wieder nach vorn zu bringen. Nur 31 Prozent sagen: Nahles schafft das.

Nur noch 17 Prozent würden laut DeutschlandTrend SPD wählen

Einen Sprung nach vorn braucht die SPD jedenfalls - auch das zeigt der DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD demnach auf 17 Prozent. Das ist ein Punkt weniger als im zurückliegenden DeutschlandTrend. Stärkste Kraft würde die Union mit 32 Prozent (-1). Die AfD käme auf 15 Prozent (+1) - und läge damit nur knapp hinter der SPD. Die Grünen liegen in der Sonntagsfrage bei zwölf Prozent (+0), FDP (+1) und Linke +0) bei jeweils zehn.

Deutsche wollen laut DeutschlandTrend keinen späteren Schulbeginn

Für den DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin fragten die Meinungsforscher von Infratest dimap außerdem ab, ob der Unterricht an Schulen morgens später beginnen sollte. Schlafforscher gehen davon aus, dass Jugendliche dadurch aufnahmefähiger sind. 57 Prozent der Deutschen sind aber gegen einen späteren Schulbeginn. Fragt man nur die Eltern von Kindern unter 14 Jahren, sind sogar 63 Prozent dagegen.