Quartalszahlen Apple übertrifft erneut Erwartungen der Analysten

Auch das Geschäft mit Online-Speicher, der iCloud, dem Musik-Streaming und mit dem Verkauf von Apps brummt: Es wuchs um 31 Prozent auf jetzt 9,55 Milliarden Dollar. Allerdings schwächelt das Geschäft mit dem Verkauf von Computern. Es ist um 13 Prozent zurückgegangen.

Apple bald eine Billion Dollar wert?

Das Unternehmen aus Cupertino ist jetzt auf dem besten Weg beim Börsenwert die eine Billion Marke zu knacken. Der Firmenwert lag nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse bereits bei 960 Milliarden Dollar.

Apple Pay noch dieses Jahr in Deutschland

Bekannt wurde auch: Apple will mit seinem Bezahldienst noch in diesem Jahr Deutschland starten. Unklar ist, welche Banken ihre Kreditkarten für den Dienst freischalten werden. Zum Bezahlen hält man Smartphne, Smartwatch oder Tablet an das Kassenterminal. Die meisten dieser Terminals in Deutschland unterstützen diese Technik bereits. Vor einigen Wochen war bereits Google mit seinem Bezahldienst Google Pay in Deutschland gestartet.