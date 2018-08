Verdacht der Volksverhetzung Anzeigen aus ganz Deutschland wegen "Absaufen"-Rufen bei Pegida-Veranstaltung

"Absaufen! Absaufen!" riefen Teilnehmer einer Pegida-Veranstaltung in Dresden, als ein Redner die Seenotretter von Mission Lifeline erwähnte. Nachdem nun bei der Dresdner Polizei mehrere Anzeigen eingegangen sind, prüft die Staatsanwaltschaft Dresden Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

"Absaufen! Absaufen!" riefen Anhänger der Pegida-Bewegung in Dresden, als die Seenotretter von Mission Lifeline in einer Rede erwähnt wurden. Das soll jetzt ein Nachspiel haben. Die Polizei habe mehrere Anzeigen aus dem gesamten Bundesgebiet erhalten, sagte ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage.

Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen gegen die in Videos erkennbaren Rufer

Sie seien gebündelt zur rechtlichen Prüfung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Zuvor hatten die "Dresdner Neuesten Nachrichten" berichtet. Die Justizbehörde muss nun entscheiden, ob gegen die in Videos des Vorfalls erkennbaren Rufer ermittelt wird.

Teilnehmer der Pegida-Kundgebung riefen "Absaufen! Absaufen!"

Bei der Kundgebung der fremden- und islamfeindlichen Pegida-Bewegung am 23. Juni hatten Teilnehmer im Chor "Absaufen! Absaufen!" skandiert. Ein Redner hatte zuvor das im Mittelmeer umherirrende, mit geretteten Flüchtlingen besetzte Schiff von Mission Lifeline angesprochen.

Claus-Peter Reisch, der Kapitän der "Lifeline" steht vor Gericht

Das private Rettungsschiff befand sich zu jener Zeit mit 234 geborgenen Flüchtlingen an Bord auf dem Mittelmeer. Erst nach einer mehrtägigen Irrfahrt durfte die "Lifeline" einen Hafen in Malta anlaufen. Italien und Malta hatten ihre Häfen im Juni für Rettungsschiffe geschlossen. Die "Lifeline" wurde in Malta beschlagnahmt.

Ihr Kapitän, Claus-Peter Reisch, steht seit dem 2. Juli in Valletta, der Hauptstadt des Inselstaates, vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, das Schiff fehlerhaft registriert zu haben. Die Dresdner Organisation «Mission Lifeline», die das Schiff betreibt, vermutet hinter dem Prozess eine politische Motivation. Reisch sagte in einem Interview, man wolle die Seenotrettung privater Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer jetzt «faktisch abschaffen».