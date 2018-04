Die Favoritin im Porträt Andrea Nahles vor dem Parteitag

Die Fronten sind klar. Wenn es am Sonntag beim SPD-Parteitag in Wiesbaden keine Sensation gibt, ist Andrea Nahles bald nicht mehr nur Vorsitzende der Bundestagsfraktion, sondern auch Parteichefin. Noch vor wenigen Monaten oder gar Jahren wäre damit nicht unbedingt zu rechnen gewesen.

Bonn im Januar. SPD-Parteitag. Es geht um die Frage, ob die Partei Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU aufnimmt - oder ob eine Neuauflage der Großen Koalition gestoppt wird. Andrea Nahles tritt ans Rednerpult und wirbt für die Groko. Sie sei in der SPD, weil sie immer etwas Großes im Kleinen gesehen, im Fortschritt, ganz konkret für Millionen von Menschen. Deshalb habe sie den Mindestlohn durchgesetzt "wie verrückt nochmal", ruft Nahles der SPD-Basis zu.

Es ist die Rede, die eigentlich der damalige SPD-Chef Martin Schulz halten müsste. Eindringlich und emotional - und der Wendepunkt des Parteitags. Wer dabei ist, ahnt, dass da die künftige SPD-Chefin spricht.

Nahles als SPD-Chefin längst nicht immer selbstverständlich

Dabei hielt Andrea Nahles in Bonn eine Rede, die eher an die alte Nahles erinnerte. An die mit der schrillen Stimme, die im Bundestag das Pippi-Langstrumpf-Lied sang. Die als wenig massentauglich galt, weil ihre Auftritte wenig sympathisch wirkten.

Sicher, man kannte in der SPD ihren Lebenslauf: Bodenständig. Arbeitertochter aus der Eifel, bis heute dort zuhause. Dort, in der CDU-Hochburg, einen SPD-Ortsverein gegründet. Alleinerziehende Mutter einer Tochter. Ein sozialdemokratischer Lebenslauf.

Aber Nahles machte sich auch Feinde in der SPD: Feierte 1995 auf dem Mannheimer Parteitag den Sturz ihres rheinland-pfälzischen Landsmanns Rudolf Scharping als SPD-Chef, machte später Kanzler Gerhard Schröder das Leben schwer und sorgte 2005 indirekt für den Rückzug von Parteichef Franz Müntefering. Der konservative SPD-Flügel, der Seeheimer Kreis, konnte sie nicht ausstehen.

Heute mögen Nahles sogar Konservative in der SPD

Und heute? Sagt der Seeheimer und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil über Andrea Nahles: "Ich hab sie als unfassbar durchsetzungsstark erlebt." Nahles habe als Arbeitsministerin gezeigt, dass man gegen Widerstände vieles durchsetzen könne. Klingbeil freut sich darauf, "gemeinsam mit ihr die Erneuerung der SPD voranzutreiben."

Als ausgewiesene Linke nimmt man Nahles in der SPD schon lange nicht mehr wahr. Im Gegenteil: Inzwischen gilt sie als das fleischgewordene Establishment der Partei - fürs Regieren, gegen Sozialromantik.

Nahles Gegnerin: Simone Lange

Die linke Kandidatin fürs Herz der SPD-Basis ist plötzlich eine andere: Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg und Nahles' Gegenkandidatin beim Parteitag. Ihre Kandidatur ist getragen von 60 Ortsvereinen aus ganz Deutschland - ein Landesverband steht allerdings nicht hinter ihr.

Und so geht Andrea Nahles am Sonntag als Favoritin in den Parteitag. Dass ein Traumergebnis unwahrscheinlich ist, hat sie einkalkuliert. Nahles sagt, sie rechne mit einem "ehrlichen Ergebnis". Um die 70 Prozent Zustimmung wären also vermutlich keine Schande.

Nahles ignoriert Lange

Sie habe eine Gegenkandidatin, und die nehme sie auch ernst, sagte Nahles diese Woche - ohne Simone Lange wörtlich zu nennen. Gemeinsame Wahlkampfauftritte mit Lange machte Nahles auch nicht - und auch ein angeblich geplantes Kaffeetrinken der beiden Kandidatinnen fand nicht statt. Keine Frage: Nahles ließ Lange in den zurückliegenden Wochen routiniert ins Leere laufen.

Die Rivalin regte sich öffentlich darüber auf, dass sie beim Parteitag angeblich nur zehn Minuten Redezeit bekomme - Nahles antwortete per Zeitungsinterview, man werde sich über die Redezeit sicher nicht streiten. Letztlich wird wohl jede Kandidatin eine halbe Stunde reden dürfen.

Nahles - die nächste Kanzlerkandidatin der SPD?

Geht am Sonntag alles gut für Andrea Nahles, ist sie die unangefochtene Nummer eins in der SPD: Parteichefin und Fraktionsvorsitzende zugleich - und mit politischer Beinfreiheit ausgestattet, weil sie nicht Teil der Regierung Merkel ist. Der nächste logische Schritt für Andrea Nahles wäre dann in ein paar Jahren die Kanzlerkandidatur.