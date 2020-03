Corona-Hilfe: Wichtige Social Media-Gruppen bei Ihnen vor Ort

Einkaufen, Gassigehen und Solidarität während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen. Das ist nach den verkündeten Maßnahmen von Ministerpräsident Markus Söder wichtiger denn je. In Gruppen auf Facebook, WhatsApp und Telegram vernetzen sich deshalb Freiwillige, um denen in der Nachbarschaft zu helfen, die mit der Krise am meisten zu kämpfen haben.

In diesem Artikel sammeln wir für Sie Social Media-Gruppen, in denen Menschen in Bayern Hilfe anbieten und Hilfe finden können. Wir freuen uns über weitere Hinweise zu Gruppen, die öffentlich einsehbar sind und Nachbarschaftshilfe während der Corona-Krise organisieren. Dieser Artikel wird deshalb laufend aktualisiert. Hinweise bitte an die Adresse feedback@br24.de.

Zusätzlich zu den hier verlinkten Communities finden sich auch zahlreiche hilfsbereite Menschen auf den Plattformen quarantaenehelden.org und nebenan.de.