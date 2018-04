Mittelfranken Alkoholisierter Fahranfänger verursacht hohen Unfallschaden in Nürnberg

7 Mülltonnen und einen Hydranten fuhr er um, dann landete er mit seinem BMW so heftig in einer Garage, dass die Mauern brachen: Rund 50.000 Euro Sachschaden verursachte ein Fahranfänger mit seiner Alkoholfahrt in Nürnberg. Der Fahrer hatte einen Promillewert von weit über 1,5 Promille.