CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beim Sonntags-Stammtisch

Außerdem sitzt diesmal Christian Stückl mit am Sonntags-Stammtisch: Ob die Passionsspiele, Gastinszenierungen in Salzburg oder Zürich oder seine Intendanz am Münchner Volkstheater: Der 56-Jährige macht alles "mit Haut und Haar". Gerade erst brachte er mit einer Groteske auf Hitler ein gesellschaftlich hoch-aktuelles Stück auf die Münchner Bühne.