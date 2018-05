Mehr als 10.000 Freiwillige Aktion Sühnezeichen Friedensdienste: Seit 60 Jahren für den Frieden in der Welt

Seit ihrer Gründung vor 60 Jahren hat die Aktion Sühnezeichen mehr als 10.000 Menschen im Rahmen eines Friedensdienstes in die Welt hinaus geschickt. Die Idee dahinter: Nicht nur die Schuld bekennen, sondern aktiv auf die Menschen zugehen, die unter den Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus gelitten haben. Inzwischen kommen auch junge Menschen aus dem Ausland für einen solchen Freiwilligendienst nach Deutschland - zum Beispiel in die KZ-Gedenkstätte Dachau.

Ein Mittwochmorgen in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau. An die Hundert Schüler drängeln sich vor dem Besucherzentrum, sie stehen in kleinen Gruppen zusammen, hören Musik oder tippen Nachrichten in ihre Smartphones. Zwischen den Schülern läuft Beata Tomczyk herum, sie sieht sich suchend um. Die junge Polin wird an diesem Tag eine Schulklasse aus Stuttgart über das Gelände der KZ-Gedenkstätte führen.

Freiwillige aus dem Ausland zum Friedensdienst in Deutschland

Sie hat Kulturwissenschaften in Warschau studiert. Anders als ihre Kommilitonen, die gleich nach dem Studium in den Beruf eingestiegen sind, macht sie nun einen Freiwilligendienst. Sie hat ihre Wohnung in Warschau untervermietet, zwölf Monate lang arbeitet sie für die Aktion Sühnezeichen in der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Das Thema habe sie immer interessiert. Ihr Großvater hat im Warschauer Aufstand gekämpft, ihre Großmutter war Zwangsarbeiterin in Deutschland. Trotz dieser Familiengeschichte hat sich Beata Tomczyk auf den Weg nach Deutschland gemacht. Nach Dachau, wo sie Tag für Tag mit den Verbrechen der Nazizeit konfrontiert wird. Sie will ihren Beitrag dazu leisten, dass die NS-Zeit nicht in Vergessenheit gerät.

"Ich hatte vor meinem Freiwilligendienst die Angst, dass ich traumatisiert sein könnte, die ganze Zeit hier zu sein, diese schreckliche Geschichte zu hören. Aber es ist nicht so…ich bin nicht die ganze Zeit mit dieser Geschichte beschäftigt, ich bleibe in Kontakt mit meinen Freunden in Polen und wir sprechen nicht über meine Arbeit hier. Aber ich habe gemerkt, es ist wichtig, sich die Biographie der einzelnen Häftlinge anzuschauen, das ist meine Perspektive." Beata Tomczyk

"Man kann es einfach tun"

Seit 60 Jahren gibt es die Aktion Sühnezeichen. Gegründet hat die Initiative der Berliner Richter Lothar Kreyssig. Der Protestant war in der NS-Zeit ein Mitglied der Bekennenden Kirche, die sich gegen die Nazi-Ideologie zur Wehr gesetzt hat. Die Idee von Lothar Kreyssig: Nicht nur die Schuld bekennen, sondern aktiv auf die Menschen zugehen, die unter den Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus gelitten haben. Der Vormundschaftsrichter setzte sich gegen das Euthanasie-Programm der Nazis ein, bei der behinderte Menschen systematisch getötet wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg macht er sich gegen das Vergessen stark. Innerhalb der evangelischen Kirche dringt er darauf, die Schuld der Deutschen klar zu benennen, aber auch ein Zeichen der Versöhnung zu setzen, sagt Jutta Weduwen, Geschäftsführerin der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, wie die Organisation mit vollem Namen heißt.

"Es ging ihm darum, die Verantwortung, die Schuld der Deutschen und ganz besonders der Kirchen auszudrücken und anzuerkennen und zu sagen, all diejenigen, die sich nicht genug widersetzt haben, haben nicht genug getan…und gleichzeitig …nicht nur ein Schuldbekenntnis zu geben, sondern einen Impuls zu setzen, und zu sagen, jetzt möchten wir einfach handeln. Es gibt einen Satz von ihm, der oft zitiert wird, der heißt: Man kann es einfach tun." Jutta Weduwen, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Seit Ende der 1950er Jahre entsendet die Aktion Sühnezeichen junge Deutsche als Freiwillige in die Länder, in denen die Deutschen unsagbares Leid hinterlassen haben. Nach den Verbrechen der NS-Zeit, nach dem Völkermord und dem Elend, das die Deutschen über Europa gebracht haben, soll so Versöhnung zwischen den Nationen gestiftet werden. Und doch ist das nur ein Teil der Geschichte von Aktion Sühnezeichen. Inzwischen sind es nicht nur junge Deutsche, die ins Ausland gehen. Seit Mitte der 1990er Jahre kommen auch Freiwillige aus dem Ausland nach Deutschland.

"Die Freiwilligen sind tragendes Element der Arbeit"

Rund hundert junge Menschen aus dem In- und Ausland haben bislang ihren Friedensdienst an der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau gemacht - anfangs waren das ausschließlich Deutsche, seit den 1990er Jahren kommen vor allem junge Menschen aus dem Ausland - aus Polen, Russland, der Ukraine oder den USA hierher. Die Freiwilligen leben zusammen in einer Wohngemeinschaft in der Dachauer Innenstadt, für ihren Einsatz bekommen sie rund 300 Euro Taschengeld im Monat. Diakon Klaus Schultz nennt die Freiwilligen "ein tragendes Element der Arbeit".

"Sie stehen am Anfang eines Lebens, sie sind jung. Sie stellen ganz andere Fragen und sie kommen in den letzten Jahren nicht aus Deutschland sondern aus dem Ausland und bringen eine ganz andere Sicht mit, die ich nicht habe, weil ich viel älter bin und aus Deutschland komme." Diakon Klaus Schultz

Jubiäumstagung blickt auf Herausforderungen der Gegenwart

Mehr als 10.000 Menschen haben bei der Aktion Sühnezeichen seit der Gründung einen Friedensdienst gemacht - für die Organisation Grund zum Feiern. Von 25. bis 27. Mai findet deshalb eine Jubiläumstagung in Berlin statt. Es geht darum, die Vergangenheit zu reflektieren, aber auch zu überlegen, wie man mit den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft - dem Rechtspopulismus und Antisemitismus umgeht. Am Festakt am Sonntagmorgen nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.