Mehr Polizeipräsenz Aiwanger: Geplante Polizei-Reiterstaffeln "völlig falsche Weichenstellung"

"Wenn wie angekündigt in jeder bayerischen Stadt mit über 100.000 Einwohnern eine Reiterstaffel aufgestellt werden soll", so Hubert Aiwanger, "sprechen wir über rund 200 Pferde, mehrere Hundert Beamte und weiteres Personal, Ställe etc. Das kostet in einer Legislaturperiode überschlägig etwa 100 Millionen Euro, die der Bayerischen Polizei an anderer Stelle fehlen."

Herrmann: "Subjektives Sicherheitsgefühl stärken"

Auf eine Anfrage der Freien Wähler bezüglich Sinnhaftigkeit, Kosten und Personalaufwand der Reiterstaffeln antwortete Innenminister Joachim Herrmann (CSU), die Erhöhung der polizeilichen Präsenz in allen Bereichen sei ein erklärtes Ziel bei allen Polizeipräsidien. "Sie trägt maßgeblich dazu bei, das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken", so Herrmann. Der Einsatz von berittenen Polizeibeamten sorge für eine deutlichere Sichtbarkeit und werde dazu beitragen, den Respekt der Polizei im öffentlichen Raum zu erhöhen.

Zudem könnten durch berittene Polizisten aufgrund der hohen Mobilität auch Bereiche in den Streifendienst einbezogen werden, die mit Streifenwägen sowie Fuß- und Fahrradstreifen nur sehr schwer oder gar nicht erreicht werden könnten, wie zum Beispiel in Naturschutz- und Naherholungsgebieten sowie weitläufigen Friedhöfen.

Kritik an Einsatzschwerpunkten der Reiterstaffeln

Aiwanger kritisierte die Argumentation des Innenministeriums: "Wer in Zeiten von Terrorgefahr und Cyberkriminalität als Innenminister die totale Unterfinanzierung der Bayerischen Polizei in diesem Bereich erkennen müsste, der macht sich geradezu lächerlich, wenn er die teuren Reiter in weitläufige Friedhöfe und Naturschutzgebiete auf Streife schicken will, um dort den Spaziergängern einen starken Staat vorzugaukeln."