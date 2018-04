Airbus Helicopters Donauwörther Hubschrauber-Werk hofft auf Großaufträge

Airbus Helicopters spricht derzeit mit gleich vier potentiellen militärischen Kunden über Großaufträge. Die US-Luftwaffe, die amerikanische Marine sowie die mexikanischen und die spanischen Streitkräfte sind an Helikoptern vom Typ H135 interessiert, die im Wesentlichen im schwäbischen Werk Donauwörth entwickelt wurden. Dabei handelt es sich nicht um Kampfhubschrauber, sondern um leichte, unbewaffnete Maschinen, wie sie hierzulande vor allem der ADAC oder die Polizei einsetzen.

Ausbildungs-Helikopter mit sehr gutem Ruf

Die Militärs wiederum nutzen solche Helikopter in erster Linie, um Piloten auszubilden und zu trainieren. Airbus wirbt im Ausland unter anderem mit den guten Erfahrungen, die die Bundeswehr mit typgleichen Modellen gemacht habe. Entscheidungen der potentiellen Kunden könnten in den kommenden Monaten fallen. Die Maschinen würden wohl teilweise von den 7.000 Mitarbeitern in Donauwörth gebaut, heißt es aus Unternehmenskreisen. Hubschrauber für die amerikanischen Streitkräfte würde man aber in einem bestehenden Werk in den USA montieren, wobei viele Bauteile aus Bayern kämen.