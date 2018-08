Zweckentfremdung Airbnb: Auf der Suche nach illegalen Ferienwohnungen

München kämpft seit Jahren gegen illegale Wohnungsvermietung, auch bei Airbnb. Acht Wochen lang dürfen Eigentümer oder Mieter ihre Wohnung ohne Genehmigung an Feriengäste vermieten. Jeder Tag mehr gilt als so genannte Zweckentfremdung, also als eine illegale Weitervermietung. Das Münchner Wohnungsamt setzt zur Kontrolle Ermittler ein.

Von: Moritz Steinbacher