Staus, Baustellen, Güterverkehr Aigner weist Kritik an Verkehrspolitik zurück

Insgesamt 9.000 Staus sind im vergangenen Jahr in Bayern gezählt worden. Die Opposition im Landtag übte deshalb deutliche Kritik an der Verkehrspolitik der Staatsregierung. Die zuständige Ministerin weist das im BR-Interview zurück.

Im B5-Thema des Tages betonte Aigner, dass derzeit im Freistaat so viel wie noch nie in Autobahnen in Bundesstraßen investiert werde. Gleichzeitig setzt die CSU-Politikerin auf Rund-um-die-Uhr-Baustellen, damit Staus so gut wie möglich vermieden werden.

Aigner ließ auch Vorwürfe nicht gelten, die Staatsregierung tue zu wenig, um mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Sie verwies unter anderem auf den Bau des Güterverkehrszentrums in Hof, in dem künftig tausende LKW-Ladungen in Güterzüge verladen werden sollen. Für den Kampf gegen schmutzige Luft in den Innenstädten seien außerdem zusätzliche 100 Millionen Euro für den Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs beschlossen, so Aigner.

SPD: "Bayern droht der Verkehrskollaps"

SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher hatte zuvor der CSU dramatische Versäumnisse in der Verkehrspolitik vorgeworfen: "Bayern droht der Verkehrskollaps - und die CSU schaut tatenlos dabei zu, wie sich endlose Fahrzeugschlangen durch die bayerischen Landschaften wälzen."

Auch 2017 hat es erneut auf den bayerischen Autobahnen mehr Staus als je zuvor gegeben. Wie aus einer parlamentarischen Anfrage der SPD an das Bayerische Innenministerium hervorgeht, betrug im Jahr 2017 die Gesamtlänge aller Staus 78.000 Kilometer (bei insgesamt 9.000 Staus). Das ist ein Plus von fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Autofahrer standen umgerechnet auf Bayerns Autobahnen 16.000 Stunden im Stau.