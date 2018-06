Landesparteitag in Nürnberg AfD will ohne einen Spitzenkandidaten zur Landtagswahl

Der AfD-Landesparteitag in Nürnberg hat mit der Entscheidung gegen einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl begonnen. Die Parteimitglieder stimmten mit deutlicher Mehrheit für die Streichung eines entsprechenden Tagesordnungspunktes.

Die AfD verzichtet auf einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl - begründet wurde die auf dem Landesparteitag in Nürnberg gefällte Entscheidung damit, dass Inhalte wichtiger als Gesichter seien. Somit bleiben die sieben bayerischen Bezirksvorsitzenden gleichberechtigt.

Gauland will der CSU "Beine machen"

AfD-Chef Alexander Gauland eröffnete seine mit Spannung erwartete Rede vor den Parteimitgliedern mit einer Stellungnahme zu seiner relativierenden Äußerung über die Nazi-Zeit: Seine Worte seien "missdeutbar" und "politisch unklug", der Begriff "Vogelschiss" eine "Dummheit" gewesen, so Gauland. Im Folgenden schwor er die Parteimitglieder auf den Einzug in den Bayerischen Landtag ein. Man werde der CSU Beine machen, so der AfD-Chef.

Beschluss des Wahlprogramms am Sonntag

Im Mittelpunkt des Landesparteitags stehen nun Beratungen über das Wahlprogramm der Partei für die Landtagswahl. Es soll spätestens morgen beschlossen werden.