Großeinsatz in Augsburg AfD-Parteitag: Polizei zieht positive Bilanz

Für die Polizei geht mit dem AfD-Bundesparteitag in Augsburg auch ein Großeinsatz zu Ende. Die Bilanz fällt positiv aus: Die überwiegende Mehrzahl der Versammlungsteilnehmer bei den Protesten gegen die AfD sei friedlich geblieben.

Die starke Präsenz von Einsatzkräften habe mögliche Randalierer im Zaum gehalten, so Polizeisprecher Thomas Rieger zum BR. Mehr als 20 Straftaten wurden verzeichnet, etwa wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz – bei einer Vorkontrolle hatte jemand ein verbotenes Springmesser bei sich.

Ermittelt wird auch, weil ein Demonstrant versucht hatte, Böller auf Beamte zu werfen und weil auf Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) Eier und Tomaten geschleudert wurden. Insgesamt aber sei die Lage ruhig geblieben.

Starke Polizei-Präsenz war "richtige Entscheidung"

Dass die Augsburger Polizei bei der Planung auf starke Präsenz gesetzt habe, sei die richtige Entscheidung gewesen, meinte Rieger: "Wir haben schon im Vorfeld deutlich gemacht, dass wir in Augsburg eine niedrige Einschreitschwelle haben und viele Kräfte vor Ort haben."

In linken Foren sei daher durchgegeben worden, dass es sich nicht rentiere, in Augsburg Rabatz zu versuchen. Eine wesentliche Rolle für den Verlauf der Demos hätten aber auch die friedlichen Demonstranten gespielt, die Randalierer ausgebremst hätten, "da hat Sozialkontrolle funktioniert", so Rieger. Immerhin 400 Personen seien bei den Demos gewesen, "die wir dem gewaltbereiten linksextremen Spektrum zuordnen".

Die Sorge der Polizei sei anfangs gewesen, dass diese aus der Masse der Demonstranten heraus Straftaten begehen könnten. Dass es dazu nicht gekommen sei, sei auch den friedlichen Demonstranten zu verdanken, die den Randalierern keine Plattform gegeben hätten.

BR-Polizeiexperte Bendixen: Einsatz angemessen

Damit ist der Protest gegen den Augsburger Bundesparteitag der AfD weit friedlicher verlaufen als zunächst befürchtet. BR-Polizeiexperte Oliver Bendixen bezeichnet Vorbereitungen und Polizeieinsatz trotzdem als angemessen. Schließlich, so Bendixen, hätten Parteitage der AfD in der Vergangenheit immer wieder ein "gewaltbereites Protestpublikum" angezogen.

Den Aufruf im Internet, für Krawall nach Augsburg zu kommen, habe die Polizei nicht ignorieren können. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz hatte davor gewarnt, rund 1000 gewaltbereite Demonstranten könnten nach Augsburg kommen. Als schlimmstes Szenario galten Krawalle wie beim G20-Gipfel in Hamburg im vergangenen Sommer. BR-Polizeiexperte Bendixen sagte, einerseits habe wohl die "bayerische Linie" mit einem "großen Kräfteansatz" potentielle Gewalttäter abgeschreckt. Immerhin waren rund 2.000 Polizeibeamte zum Schutz des Parteitags und zur Absicherung der Demonstrationen in der Innenstadt zusammengezogen.

Andererseits habe die Polizei auch im Vorfeld erklärt, dass sie keine Hinweise auf geplante Gewalt habe. Trotzdem sei die Empfehlung, am Samstag nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen, richtig gewesen. Über Stunden waren der Bereich rund um die Messe im Süden Augsburgs und die Innenstadt blockiert.