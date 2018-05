Die Kommunikation der AfD "Endlich sagt's einer!"

Die Sprache der AfD ist durchzogen von Entgleisungen und Tabubrüchen, die Partei arbeitet bewusst mit Provokation. Doch Hetze hat laut einem Strategiepapier keinen Platz in der AfD - ob sich die Parteimitglieder daran allerdings halten, darüber gibt es geteilte Meinungen.

"Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt einpflanzt." Björn Höcke, AfD Fraktionsvorsitzender Thüringen

"Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180-Grad." Björn Höcke, AfD Fraktionsvorsitzender Thüringen

Höcke-Rede in Dresden sorgt für Empörung

Björn Höckes berühmt-berüchtigte Dresdner Skandalrede vom vergangenen Januar. Ausgerechnet kurz vor dem Holocaust-Gedenktag diffamiert der Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag das Berliner Holcaustmahnmal als Denkmal der Schande. Kein Ausrutscher des AfD-Rechtsauslegers. Ein paar Wochen zuvor hat Höcke sich öffentlich mit der einschlägigen Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck solidarisiert – bei einer Kundgebung in Gera.

"Fast zeitgleich, liebe Freunde, ist in Deutschland eine 87-jährige Seniorin zu elf Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil sie öffentlich einen historischen Sachverhalt leugnet. Es kann keinen Zweifel geben. Für die sogenannten Meinungsdelikte, da wandert man manchmal jahrelang in diesem freien demokratischen Rechtsstaat hinter Gitter." Björn Höcke, AfD Fraktionsvorsitzender Thüringen in Unterstützung der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck

Hetze ohne Folgen

Die Leugnung des Holocaust ist in Deutschland eine Straftat. Wer, wie Höcke, diese Geschichtsfälschung als Meinungsdelikt bezeichnet, suggeriert, dass man auch der Meinung sein darf, es habe den Massenmord an den Juden nie gegeben. So argumentieren sonst nur ausgewiesenen Neonazis. Zwar läuft gegen Höcke inzwischen – mal wieder – ein Parteiausschlussverfahren, doch das wird vermutlich – mal wieder – im Sande verlaufen.

Höcke bleibt ein Star der AfD und wird gerne als Redner eingeladen – auch nach Bayern. Zur Distanzierung sieht man hier wenig Anlass. Ralf Steinmeier vom bayerischen Landesvorstand:

"Ich denke schon, dass Björn Höcke ein Politiker ist, der sich gerne provokativ äußert und der das sicherlich auch macht, weil er vielleicht der Auffassung, dass durch Provokation mehr Gehör findet. Das ist, sag ich mal, eine Stilfrage." Ralf Steinmeier, Landesvorstand AfD Bayern

AfD provoziert bewusst

Hetze nach Neonazi-Art eine Stilfrage? Tatsächlich ist es Strategie der AfD, zu provozieren und Grenzen – auch des Anstands – zu überschreiten. Das geht aus einem internen Papier hervor, das vor einem halben Jahr öffentlich wurde. Die Partei lebe von ihrem Ruf als "Tabubrecherin und Protestpartei" heißt es darin. Es ist also bewusste Provokation, wenn die Bundesvorsitzende Frauke Petry das Nazi-Wort "völkisch" wieder salonfähig machen will, wenn Spitzenkandidat Alexander Gauland die deutsche Fußballnationalmannschaft für zu wenig deutsch hält oder wenn der Fraktionschef in Sachsen-Anhalt André Poggenburg nach der Absage einer Hochschul-Veranstaltung der AfD linke Studenten als „linksextreme Lumpen“ und "Wucherung am deutschen Volkskörper" bezeichnet und damit NS-Vokabular verwendet.

Social Media als Plattform

Entscheidende Bedeutung für die Verbreitung der AfD-Propaganda haben die sozialen Netzwerke, wo die Partei viel erfolgreicher ist als alle anderen Parteien. Täglich veröffentlicht die AfD etwa zwei bis drei Beiträge auf Facebook, die dann oft Zehntausende Likes erhalten und tausendfach geteilt werden. Dabei gilt: Umso drastischer die Aussage – umso besser. Fachjournalist Robert Andreasch beobachtet die Internet-Aktivitäten der AfD seit langem.

"Die Bayern-AfD schickt jeden Tag Memes herum, die rassistischen Inhalts sind. Gegen Muslime, gegen solche, die für Sinti und Roma gehalten werden und gegen Linke oder auch die politische Elite, denen vorgehalten wird, genau diese Flüchtlinge hereingelassen zu haben in der letzten Zeit. Und das führt zu einer unfassbar verrohten, radikalisierten Propaganda in sozialen Netzwerken - beispielsweise, wenn Tillschneider, der aus Bayern stammt, aber jetzt in Sachsen-Anhalt Landtagsabgeordneter ist, schreibt: Haben wir ein Zigeunerproblem?" Robert Andreasch, Journalist

Nähe zu rechten Bewegungen

Doch die Ausfälle der AfD sind nicht nur Strategie. Die Partei rückt unzweifelhaft nach rechts, die ideologischen und personellen Schnittstellen mit Rechtsaußen werden größer – insbesondere mit Burschenschaften, neurechten Denkfabriken und Zeitschriften sowie mit der extrem rechten Identitären Bewegung. Auch wenn die Nähe zu den Identitären selten so offen proklamiert wird, wie hier vom bayerischen AfD-Landesvorsitzenden Petr Bystron.

"Die Identitäre ist eine tolle Organisation, das ist eine Vorfeld-Organisation der AfD und die müssen wir unterstützen." Petr Bystron, Vorsitzender AfD-Landesverband Bayern

Die Identitären hätten ähnliche Ziele wie die AfD, so Bystron. Gleiches gelte auch für die Pegida-Bewegung. Nur seien die Mittel zur Durchsetzen der gemeinsamen Ziele halt unterschiedlich. Dazu muss man wissen, dass bei den sich modern und friedfertig gebenden Identitären zahlreiche einstige Neonazis-Aktivisten mitmischen, der bayerische Pegida-Ableger ist ohnehin mit Neonazis und verurteilten Rechtsterroristen durchsetzt. Was den bayerischen Landesvorsitzenden Bystron, nicht davon abgehalten hat, jüngst in einem Internet-Artikel zu fordern, die AfD müsse Identitären und Pegida als Zitat – "Schutzschild" dienen.